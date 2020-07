Slovenski biser v slovito Barcelono

Naslednji, ki bo ponesel ime celjskega kluba v Evropo in rokometni svet, je tako postal Domen Makuc. Zadnji dve sezoni je imel status polnopravnega članskega igralca najboljšega slovenskega rokometnega kolektiva (v Celje je prišel v sezoni 2014/15), pohvali pa se lahko tudi z nastopi v dresu članske zasedbe in mlajših selekcij slovenske izbrane vrste.

Željo po prihodu nadarjenega rokometaše so pokazali številni rokometni velikani, najbolj vztrajni in prepričljivi pa so bili rekorderji po številu osvojenih naslovov zmagovalcev lige prvakov iz Barcelone. 20-letni Makuc, ki je imel s Celjem Pivovarno Laško pogodbo še za dve sezoni, bo v Barceloni igral naslednja štiri leta.

"Hvala, Celje"

Za člansko moštvo Celja Pivovarne Laško je zbral 92 nastopov, se štirikrat veselil naslova državnega prvaka, dvakrat pokalnega zmagovalca, s soigralci pa je osvojil tudi dve superpokalni lovoriki. Organizator igre se kot sploh prvi v Sloveniji vzgojeni športnik najtrofejnejšega slovenskega rokometnega kluba neposredno seli k največjemu rokometnemu klubu na svetu.

Proti Barceloni je že igral, zdaj pa bo igral proti Celju v dresu katalonskega kluba. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Najprej bi se želel zahvaliti navijačem, ki so nas ves čas podpirali, in žal mi je, da se od njih ter vseh drugih nisem mogel posloviti na igrišču. Prepričan sem, da bodo tudi v prihodnje glasno podpirali moje sedaj že nekdanje soigralce, ki so mi pomagali na moji poti in si to podporo zaslužijo. Prav veselim se, ker bom v letošnji sezoni znova prestopil prag Zlatoroga ter slišal to navijanje in začutil vzdušje. Hvala celjskemu klubu, ki mi je ponudil priložnost in vsa leta izkazoval veliko zaupanje, da sem lahko napredoval in prišel do naslednjega koraka v moji karieri. Hvala, Celje,” ob slovesu od Zlatoroga sporoča Domen Makuc.

Kluba pa bosta sodelovala tudi na drugačen način. Temelj bo na izmenjavi znanja in načina dela, ko bo kar nekaj članov celjskega kluba (strokovni štab in vodstveni kader) odšlo v Barcelono, kjer bodo imeli priložnost spoznati različne ravni delovanja in načina dela kluba.