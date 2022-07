Neprijetne scene: zvezdnika Milana zamenjali z domnevnim storilcem #video

Tiskovni predstavnik milanske policijske uprave je potrdil, da so policisti operacijo izvedli 3. julija in da je prišlo do incidenta.

Po navedbah policije so priče zgodaj zjutraj poročale o spopadu moških s pištolo v bližnji restavraciji, za pištolo pa se je kasneje izkazalo, da je bila plastična. Eden izmed domnevnih storilcev je bil po opisu prič oblečen v zeleno majico in se odpeljal z večjim avtomobilom.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5