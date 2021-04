Nenavadno: vratarju zaradi male potrebe rdeči karton

"Joaquin Pucheta je šel za reklamne panoje in uriniral, medtem ko je dogajanje na igrišču potekalo na nasprotni polovici. Nogometaši Orenseja in vodstvo nasprotne ekipe so se pritožili in sodnik Roberto Sanchez je vratarju pokazal rdeči karton," je poročal časnik Primicias.

Televizijske kamere vratarjevega početja niso ujele, vidno je le, kako mu je sodnik zaradi nešportnega obnašanja dal rdeči karton.

V vratih je Pucheto zamenjal vezist Segundo Portocarrero, ki je pred tem dosegel odločilni gol. Vratarju zdaj grozi tri do šestmesečni suspenz.

