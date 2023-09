Bayern, pozor! Šeško še ne pozna poraza.

Šesti krog prve nemške bundeslige v petek zvečer odpirata Hoffenheim in Borussia Dormtund, ki sta na petem in šestem mestu. A prvih šestih v Nemčiji ločita le dve točki! Za Slovence najbolj zanimiva tekma pa bo v soboto ob 18.30, ko bo Benjamin Šeško prvič v ligi igral Bayernu Münchnu. Poraza Šeško v Nemčiji še ne pozna!

Za Benjaminom Šeškom sta prvi dve tekmi v dresu RB Leipziga, ki ju je odigral v prvi postavi: v petem krogu bundeslige ob zmagi nad Mönchengladbachom, sredi tedna pa v prvem krogu nemškega pokala, ko je za zmago s 3:2 ekipi Wehen Wiesbaden zabil dva gola. V soboto ob 18.30 ga zdaj čaka najtežja možna tekma v Nemčiji - proti 33-kratnim državnim prvakom Bayernu iz Münchna.

Bayern je osvojil zadnjih 11 nemških prvenstev, v zadnjih minutah tudi prejšnje. Dvakratni podprvak prve nemške bundeslige Leipzig je bil v minuli sezoni tretji. Po petih krogih novega prvenstva je Bayern s 13 točkami vodilni (štiri zmage in remi), Leipzig pa z 12 na četrtem mestu (štiri zmage in poraz). Vmes sta še Bayer Leverkusen in Stuttgart. Leipzig je izgubil samo na prvi tekmi, na kateri pa Benjamin Šeško ni igral. Slovenski reprezentant tako na prvenstvih in pokalnih tekmah v bundesligi poraza še ne pozna, zabil pa je dva gola v ligi in dva v pokalu. Z Bayernom je Šeško že igral, avgusta na superpokalni tekmi 26 minut. In Leipzig je zmagal s 3:0.

