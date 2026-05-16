Obeta se nora sobota v Nemčiji, Albert Riera še ni rekel zadnje

Vse tekme zadnjega kroga nemškega prvenstva se bodo začele ob 15.30. Bayern si je že davno zagotovil naslov prvaka, v ligi prvakov bosta zaigrala tudi Borussia Dortmund in RB Leipzig, danes pa bo znano, kdo bo četrti nemški udeleženec v elitnem tekmovanju. Za Evropo se poteguje tudi Eintracht Frankfurt. Albert Riera, ki se v Nemčiji spopada s številnimi kritikami, za sedmouvrščenim Freiburgom, ki ga v sredo čaka finale lige Europa z Aston Villo, zaostaja le eno točko. Če ga bo prehitel, bo Eintracht zaigral v konferenčni ligi. V boju za obstanek bo zelo vroče, saj imajo Wolfsburg, Heidenheim in St. Pauli enako število točk, volkovi pa so v boljšem položaju zaradi boljše razlike v golih. Obeta se pestra sobota!

Nekdanji trofejni trener Olimpije in Celja Albert Riera bo z Eintrachtom v zadnjem krogu nemškega prvenstva gostil Stuttgart. Španca čaka zelo zahtevno delo, saj mu mora iti na roko tudi rezultat Freiburga, za katerim v boju za sedmo mesto, ki prinaša nastop v konferenčni ligi, zaostaja točko. V boju za Evropo je tudi Augsburg, ki prav tako za Freiburgom zaostaja točko, a ima bistveno slabšo razliko v zadetkih od Eintrachta.

Riera se pri delu v Nemčiji spopada s številnimi kritikami. Nemški mediji mu ne posvečajo pretirane naklonjenosti, pred tekmo v Stuttgartu pa polni naslovnice afera med Riero in najboljšim napadalcem Jonathanom Burkardtom. Nemški nogometaš, ki mu je Španec nedavno očital preveliko telesno težo in premajhno skrb za ohranitev popolne telesne pripravljenosti, je prejel disciplinsko kazen. "Napravil je nekaj, s čimer je kršil disciplinska pravila znotraj moštva. O tem sem se pogovoril z ekipo. Sprejel je kazen in se opravičil. To je najpomembneje zame," je pojasnil 44-letni Riera.

Nemški Bild je pred tem poročal, da je Burkardt prejel finančno kazen v višini 20 tisoč evrov, ker je prejšnji teden na tekmi z Borussio Dortmund (2:3) zmerjal in žalil svojega trenerja. Riera ima sicer pogodbo z Eintrachtom do leta 2028, a v Nemčiji vlada prepričanje, da bi lahko zapustil Frankfurt že po koncu sezone. Na zadnji domači tekmi se je naposlušal žvižgov domačih navijačev. Kako bo tokrat?

Nogometaši Stuttgarta se potegujejo za zelo donosno četrto mesto, ki pelje v ligo prvakov. Foto: Guliverimage

Stuttgart se s Hoffenheimom in Bayerjem iz Leverkusna poteguje za četrto mesto, ki še vodi v ligo prvakov. Sedmouvrščeni Freiburg bo pred sredinim finalom evropske lige gostil RB Leipzig, ki se po enoletni odsotnosti vrača v ligo prvakov. V njej bi lahko nastopil tudi Freiburg, če bo v sredo boljši od Aston Ville, tako da bi lahko imela Nemčija v elitnem evropskem tekmovanju pet predstavnikov.

Prvak Bayern bo danes na Allianz Areni gostil Köln in končal šampionsko sezono, v kateri je neuspešno naskakoval evropsko krono, obeta pa se nora sobota v boju za obstanek. Najslabši trije klubi imajo enako število točk, najboljšo razliko v zadetkih pa Wolfsburg. Nekdanji nemški prvak bo v zadnjem krogu gostoval na severu Nemčije pri neposrednem tekmecu za obstanek St. Pauliju, zlata vredne točke pa bo skušal osvojiti tudi Heidenheim. Evropski znanec Olimpije bo gostil Mainz.

