Četrtek, 9. 7. 2026, 20.41
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VfL Wolfsburg
Christian Eriksen na okrevanje na Dansko
Danski nogometaš Christian Eriksen, ki se je med junijsko tekmo (znova) zgrudil na zelenici, bo kmalu začel individualni program okrevanja. Opravil ga bo v domovini, je sporočil njegov klub VfL Wolfsburg.
Športna prihodnost danskega reprezentanta Christiana Eriksena ostaja negotova. Nemški drugoligaš VfL Wolfsburg je sporočil, da bo 34-letnik po junijskem skrb vzbujajočem dogajanju na pripravljalni tekmi z Ukrajino, ko se je zgrudil, okreval na Danskem.
"Kmalu bo začel individualni rehabilitacijski program. Po pogovorih z generalnim direktorjem VfL Dieterjem Heckingom je prišlo do odločitve, da ga bo 34-letnik opravil v rodni Danski," so zapisali na uradni spletni strani kluba.
Dodali so, da VfL ostaja v rednem stiku s Christianom in zdravniki, ki nadzorujejo njegovo zdravljenje, in da mu želimo vse najboljše pri okrevanju.
Trenutno ni znano, kdaj naj bi se Eriksen vrnil v Wolfsburg, s katerim ima pogodbo do poletja 2027. Tuji mediji pa poročajo, da naj bi bil Skandinavec odločen, da se kljub zdravniškim pomislekom, znova vrne v tekmovalni nogomet.
Eriksen se je zgrudil že pred petimi leti na evropskem prvenstvu v Københavnu, ko so ga po srčnem zastoju oživljali na zelenici, kmalu zatem pa so mu vstavili srčni spodbujevalnik.