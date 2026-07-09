Danski nogometaš Christian Eriksen, ki se je med junijsko tekmo (znova) zgrudil na zelenici, bo kmalu začel individualni program okrevanja. Opravil ga bo v domovini, je sporočil njegov klub VfL Wolfsburg.

Športna prihodnost danskega reprezentanta Christiana Eriksena ostaja negotova. Nemški drugoligaš VfL Wolfsburg je sporočil, da bo 34-letnik po junijskem skrb vzbujajočem dogajanju na pripravljalni tekmi z Ukrajino, ko se je zgrudil, okreval na Danskem.

"Kmalu bo začel individualni rehabilitacijski program. Po pogovorih z generalnim direktorjem VfL Dieterjem Heckingom je prišlo do odločitve, da ga bo 34-letnik opravil v rodni Danski," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Dodali so, da VfL ostaja v rednem stiku s Christianom in zdravniki, ki nadzorujejo njegovo zdravljenje, in da mu želimo vse najboljše pri okrevanju.

Trenutno ni znano, kdaj naj bi se Eriksen vrnil v Wolfsburg, s katerim ima pogodbo do poletja 2027. Tuji mediji pa poročajo, da naj bi bil Skandinavec odločen, da se kljub zdravniškim pomislekom, znova vrne v tekmovalni nogomet.

Eriksen se je zgrudil že pred petimi leti na evropskem prvenstvu v Københavnu, ko so ga po srčnem zastoju oživljali na zelenici, kmalu zatem pa so mu vstavili srčni spodbujevalnik.