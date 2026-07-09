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Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
9. 7. 2026,
20.41

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek
Christian Eriksen Wolfsburg nogomet

Četrtek, 9. 7. 2026, 20.41

32 minut

VfL Wolfsburg

Christian Eriksen na okrevanje na Dansko

Avtor:
Pe. M.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Christian Eriksen | Christian Eriksen bo okreval v domovini. | Foto Guliverimage

Christian Eriksen bo okreval v domovini.

Foto: Guliverimage

Danski nogometaš Christian Eriksen, ki se je med junijsko tekmo (znova) zgrudil na zelenici, bo kmalu začel individualni program okrevanja. Opravil ga bo v domovini, je sporočil njegov klub VfL Wolfsburg.

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Športna prihodnost danskega reprezentanta Christiana Eriksena ostaja negotova. Nemški drugoligaš VfL Wolfsburg je sporočil, da bo 34-letnik po junijskem skrb vzbujajočem dogajanju na pripravljalni tekmi z Ukrajino, ko se je zgrudil, okreval na Danskem.

"Kmalu bo začel individualni rehabilitacijski program. Po pogovorih z generalnim direktorjem VfL Dieterjem Heckingom je prišlo do odločitve, da ga bo 34-letnik opravil v rodni Danski," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

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Dodali so, da VfL ostaja v rednem stiku s Christianom in zdravniki, ki nadzorujejo njegovo zdravljenje, in da mu želimo vse najboljše pri okrevanju.

Trenutno ni znano, kdaj naj bi se Eriksen vrnil v Wolfsburg, s katerim ima pogodbo do poletja 2027. Tuji mediji pa poročajo, da naj bi bil Skandinavec odločen, da se kljub zdravniškim pomislekom, znova vrne v tekmovalni nogomet.

Eriksen se je zgrudil že pred petimi leti na evropskem prvenstvu v Københavnu, ko so ga po srčnem zastoju oživljali na zelenici, kmalu zatem pa so mu vstavili srčni spodbujevalnik.

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