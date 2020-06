Čas je za derbi: Kampl in druščina lovijo Dortmund

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kevin Kampl in druščina iz RB Leipzig pričakujejo Borussio Dortmund. Foto: Guliver/Getty Images

V 33. krogu nemškega prvenstva se Bayern München, ki je v prejšnjem krogu potrdil naslov prvaka, meri s Freiburgom, v derbiju kroga pa se bosta udarila drugo in tretje moštvo bundeslige, dortmundska Borussia in RB Leipzig Kevina Kampla. Rdeči biki so gostitelji spektakla, z zmago pa bi Dortmundčane ujeli na lestvici.