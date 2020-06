Kamplovi se držijo za glavo, v zadnjih minutah so zakockali zmago

Sreda, 17. junij



RB Leipzig : Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:0)

Kampl 60., Werner 63.; Skrzybski 87., Hoffmann 92.



Za zmago Bayerna v Bremnu je poskrbel kdo drug kot Robert Lewandowski, ki je v 43. minuti zabil že 46. gol v tej sezoni, a še bolj kot o poljskem golgeterju se po tekmi govori o mladem Alphonsu Daviesu.

Veselje Roberta Lewandowskega po novem golu v majici Bayerna, ki je Bavarcem prinesel nov naslov. Foto: Reuters Komaj 19-letni kanadski levi bočni branilec, ki se je pri bavarskem nogometnem velikanu uveljavil v tej sezoni, je namreč pri enem izmed šprintov, po katerih je prepoznaven, dosegel neverjetno hitrost 36,51 kilometra na uro. To je najhitrejši šprint v nemški ligi od sezone 2013/14, ko so v njej začeli meriti tudi hitrost nogometašev.

36.51 - Alphonso Davies' top speed of 36.51 km/h in Bremen is the fastest of any #Bundesliga player since data collection started in 2013-14. Lightning. #SVWFCB pic.twitter.com/FBGDrDXEOX