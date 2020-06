Nogometaš Bayerna zrušil rekord lige v doseženi hitrosti

S tem je popravil letošnji najboljši znamki nogometaša Borussie iz Dortmunda, Achrafa Hakimija, ki je letos dosegel hitrost 36 km/h.

Devetnajstletni Davies bi s takšno povprečno hitrostjo 100-metrsko razdaljo ob letečem startu zmogel v vsega 9,86 sekunde.

Davies je z Bayernom drugič postal nemški prvak, potem ko so Bavarci ob zmagi nad Werderjem z 1:0 še osmič zapored osvojili šampionski krožnik. Kanadčan je bil na tekmi sicer predčasno izključen po dveh prejetih rumenih kartonih.

Prijava proti nogometašema Bayerna zaradi kršenja protikoronskih ukrepov

Državno tožilstvo v Münchnu je prejelo številne prijave proti nogometašema münchenskega Bayerna, ki sta domnevno kršila protikoronske ukrepe v Nemčiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razlog je fotografija s treninga, ki kaže, da je eden od nogometašev skočil drugemu na hrbet, kar je sprožilo buren odziv.

Na tožilstvu so potrdili, da so prejeli kar dvomestno število prijav. Tam pa dodajajo, da ne vedo, zakaj se je toliko ljudi potrudilo in se na ta način obrnilo na njih. A vsekakor prijava ne bo uspešna, saj je vodja urada Hans Kornprobst že potrdil, da fotografija nikakor ne kaže kaznivega dejanja, v najboljšem primeru pa gre za kršenje ukrepa držanja medsebojne razdalje in s tem za prekršek.