Nemški nogometni klub Bayern je za več mesecev in do konca te sezone ostal brez vezista Alphonsa Daviesa, ki se je poškodoval na reprezentančni tekmi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nekaj tednov pa bo manjkal tudi Dayot Upamecano.

Kanadčan Davies si je poškodoval križno vez desnega kolena na reprezentančni tekmi proti ZDA v nedeljo. Zdravniški pregledi so pokazali, da gre za hujšo poškodbo, Davies bo moral na operacijo, tako da je sezona za 24-letnika že končana.

Branilec Upamecano pa bo z zelenic odsoten nekaj tednov, potem ko je staknil poškodbo levega kolena na reprezentančni tekmi lige narodov med Francijo in Hrvaško. Upamecano je sicer kljub poškodbi odigral tekmo do konca in tudi zadel enajstmetrovko, s katero je pomagal Franciji do zmage in uvrstitve v polfinale.

Predvsem poškodba Daviesa bo za Bayern hud udarec v preostanku sezone, ko se barvarski velikan bori za naslov v Nemčiji - trenutno ima šest točk naskoka pred aktualnim prvakom iz Leverkusna, v četrtfinalu lige prvakov pa ga čaka milanski Inter.