Bayern se lahko zvečer vpiše v zgodovino, München na nogah

Vse oči nemške javnosti so tako danes uprte na Weser-Stadion, kjer se bosta pomerila Werder in Bayern. Gostitelji se nahajajo v težavah, saj so na lestvici boljši le od Paderborna. Z novim neuspehom bi se še bolj približali nepričakovanemu zdrsu v drugo ligo, rešilne točke pa bodo danes lovili proti motiviranim gostom iz Münchna, ki pod vodstvom Hansija Flicka premagujejo oviro za oviro in imajo priložnost, da si zagotovijo naslov že v 32. krogu.

To bi bil že osmi zaporedni naslov Bayerna v Nemčiji (skupno pa že 30.), s čimer bi poskrbeli za nov rekord bundeslige. Bayern v zadnjem desetletju predstavlja ogromen trn v peti Werderja, ki je proti Bavarcem izgubil vseh 18 zadnjih tekem!

Kevinu Kamplu, ki ga avgusta čaka še nastop v četrtfinalu lige prvakov, se v bundesligi nasmiha tretje mesto. Foto: Guliver/Getty Images

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl bo s tretjeuvrščenim RB Leipzigom v sredo gostil Fortuno iz Düsseldorfa, ki se giblje, podobno kot Werder, v "zelo nevarnih vodah". Zvezni igralec iz Solingena bi lahko po zadnjih napovedih nemških medijev zaigral od prve minute.

Če Bayern v torek ne bi premagal Werderja, bi v boju za naslov še vztrajala Borussia Dortmund, ki bo v sredo gostila Mainz.

Vsi nemški prvaki: 29 - Bayern München

9 - Nürnberg

8 - Borussia Dortmund

7 - Schalke

6 - Hamburger SV

5 - Borussia Mönchengladbach, Stuttgart

4 - Kaiserslautern, Werder Bremen

3 - Greuther Fürth, Köln, Lokomotiva Leipzig

2 - Dresdner SC, Hannover, Hertha Berlin, Viktoria Berlin

1 - 1860 München, Blau-Weiss Berlin, Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Freiburger SC, Holstein Kiel, Karlsruher SC, Mannheim, Rapid Dunaj*, Rot-Weiss Essen, Wolfsburg



* v sezoni 1940/41

Nemško prvenstvo, 32. krog: Torek:

18.30 Borussia Mönchengladbach – Wolfsburg

20.30 Freiburg – Hertha Berlin

20.30 Union Berlin – Paderborn

20.30 Werder Bremen – Bayern München Sreda:

18.30 Eintracht Frankfurt – Schalke

20.30 Augsburg – Hoffenheim

20.30 Bayer Leverkusen – Köln

20.30 Borussia Dortmund – Mainz

20.30 RB Leipzig – Fortuna Düsseldorf

Lestvica: 1. Bayern München 31 tekem – 73 točk

2. Borussia Dortmund 31 – 66

3. RB Leipzig 31 – 62

4. Bayer Leverkusen 31 – 57

5. Borussia Mönchengladbach 31 – 56

6. Wolfsburg 31 – 46

7. Hoffenheim 31 – 43

8. Freiburg 31 – 42

9. Schalke 31 – 39

10. Eintracht Frankfurt 31 – 38

11. Hertha Berlin 31 – 38

12. Köln 31 – 35

13. Augsburg 31 – 35

14. Union Berlin 31 – 35

15. Mainz 31 – 31

16. Fortuna Düsseldorf 31 – 28

17. Werder Bremen 31 – 28

18. Paderborn 31 – 20