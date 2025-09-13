Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., S. K., Ja. M.

Sobota,
13. 9. 2025,
18.00

Osveženo pred

10 minut

Nemško prvenstvo, 3. krog

Kamplu drobtinice, bo Bayern ostal stoodstoten?

Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand | Kasper Hjulmand je Bayer popeljal do zmage, verjame, da tudi proti vrhu nemškega prvenstva. | Foto Reuters

Kasper Hjulmand je Bayer popeljal do zmage, verjame, da tudi proti vrhu nemškega prvenstva.

Foto: Reuters

Dogajanje v tretjem krogu nemškega prvenstva se je začelo v Leverkusnu, kjer je na trenerskem stolčku Bayerja debitiral Danec Kasper Hjulmand. Domači so zmagali, Eintracht Frankfurt so premagali s 3:1 in mu zadali prvi poraz v sezoni. S stoodstotnim izkupičkom po sobotnem remiju Kölna proti Wolfsburgu (3:3) ostaja le branilec naslova Bayern, ki se bo udaril z HSV.

Christian Eriksen
Sportal Christian Eriksen v Nemčijo, mladi slovenski reprezentant v Zagreb

Nekdanji danski selektor Kasper Hjulmand je v Leverkusnu nasledil Nizozemca Erika ten Haga, ki je ostal brez službe po zgolj dveh prvenstvenih tekmah. Šok terapija je očitno zalegla, saj je Bayer prišel do prve zmage v sezoni in na domači zelenici s 3:1 premagal Eintracht Frankfurt. Ta je po dveh zmagah doživel prvi poraz v sezoni, a za zdaj ostaja na visokem tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Sobota do sedaj postregla že z 19 zadetki

Prvak Bayern bo v Münchnu po sedmih letih znova gostil Hamburger SV. To bo čustvena tekma zlasti za trenerja Bavarcev Vincenta Kompanyja, ki je kot igralec nosil dres HSV med letoma 2006 in 2008.

Kevin Kampl je dočakal prvi nastop za Leipzig v novi sezoni. | Foto: Ana Kovač Kevin Kampl je dočakal prvi nastop za Leipzig v novi sezoni. Foto: Ana Kovač

RB Leipzig, pri katerem Kevin Kampl na začetku sezone ni kandidiral za nastope, trener Ola Werner pa mu je tokrat namenil drobtinice (vstopil je v 93. minuti), je z golom Johana Bakayoka ugnal Mainz. Freiburg je bil s 3:1 boljši od pokalnega prvaka pretekle sezone Stuttgarta, zmago z 2:0 pa je na gostovanju pri Heidenheimu zabeležila dortmundska Borussia. Rumeno-črni so oba zadetka dosegli v prvem polčasu, natančna sta bila Serhou Guirassy in Maximillian Beier. 

Poleg srečanja v Wolfsburgu so gledalci šest zadetkov videli še v prestolnici, kjer je Hoffenheim s 4:2 ugnal Union.

Nemško prvenstvo, 3. krog:

Petek, 12. september:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Guirassy (Dortmund), Kane (Bayern), Olise (Bayern), Shick (Bayer), Uzun (Eintracht)
2 – Ansah (Union), Bahoya (Eintracht), Bülter (Köln), Diaz (Bayern), Doan (Eintracht), Grimaldo (Bayer), Hountondji (St. Pauli),
...

Bayern München - Augsburg
Sportal Bayern, Eintracht in Köln še stoodstotni, Dortmund do prve zmage
Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen Bayern München Borussia Dortmund RB Leipzig Kevin Kampl Bundesliga nemško prvenstvo
