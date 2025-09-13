Kamplu drobtinice, bo Bayern ostal stoodstoten?

Dogajanje v tretjem krogu nemškega prvenstva se je začelo v Leverkusnu, kjer je na trenerskem stolčku Bayerja debitiral Danec Kasper Hjulmand. Domači so zmagali, Eintracht Frankfurt so premagali s 3:1 in mu zadali prvi poraz v sezoni. S stoodstotnim izkupičkom po sobotnem remiju Kölna proti Wolfsburgu (3:3) ostaja le branilec naslova Bayern, ki se bo udaril z HSV.

Nekdanji danski selektor Kasper Hjulmand je v Leverkusnu nasledil Nizozemca Erika ten Haga, ki je ostal brez službe po zgolj dveh prvenstvenih tekmah. Šok terapija je očitno zalegla, saj je Bayer prišel do prve zmage v sezoni in na domači zelenici s 3:1 premagal Eintracht Frankfurt. Ta je po dveh zmagah doživel prvi poraz v sezoni, a za zdaj ostaja na visokem tretjem mestu prvenstvene lestvice.

Sobota do sedaj postregla že z 19 zadetki

Prvak Bayern bo v Münchnu po sedmih letih znova gostil Hamburger SV. To bo čustvena tekma zlasti za trenerja Bavarcev Vincenta Kompanyja, ki je kot igralec nosil dres HSV med letoma 2006 in 2008.

Kevin Kampl je dočakal prvi nastop za Leipzig v novi sezoni. Foto: Ana Kovač

RB Leipzig, pri katerem Kevin Kampl na začetku sezone ni kandidiral za nastope, trener Ola Werner pa mu je tokrat namenil drobtinice (vstopil je v 93. minuti), je z golom Johana Bakayoka ugnal Mainz. Freiburg je bil s 3:1 boljši od pokalnega prvaka pretekle sezone Stuttgarta, zmago z 2:0 pa je na gostovanju pri Heidenheimu zabeležila dortmundska Borussia. Rumeno-črni so oba zadetka dosegli v prvem polčasu, natančna sta bila Serhou Guirassy in Maximillian Beier.

Poleg srečanja v Wolfsburgu so gledalci šest zadetkov videli še v prestolnici, kjer je Hoffenheim s 4:2 ugnal Union.

Nemško prvenstvo, 3. krog:

Petek, 12. september:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Lestvica: