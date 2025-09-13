Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M., STA
Ja. M., STA

Sobota,
13. 9. 2025,
17.45

Rokometna liga prvakinj, 2. krog

Krimovke na prvi domači tekmi za prvo zmago sezone

Krim OTP Group Mercator | Foto Boštjan Podlogar/STA

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja v nedeljo čaka prva domača tekma nove sezone lige prvakinj. V Stožice prihajajo znane tekmice iz Koprivnice. Krimovke so uvodno tekmo nove sezone na gostovanju v Franciji pri Brestu izgubile z 12 goli razlike.

liga prvakinj Krim Kristiansand Tamara Mavsar
Sportal Krimovke v nedeljo doma s starimi znankami iz Koprivnice

V soboto je izmed legionark nastopila Ana Gros, ki je ob zmagi Bresta pri s 26:24 dosegla dva zadetka. Tjaše Stanko po poškodbi zagotovo še ne bo v kadru Györa, ki se bo udaril z Esbjergom.

Elizabeth Omoregie, ki je v prvem krogu blestela ob porazu Bukarešte proti Ikastu, bo z romunskim moštvom v nedeljo gostila madžarski Ferencvaros.

Rokometna liga prvakinj, 2. krog:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Lestvici:

EHF Euro2022: Slovenija - Madžarska, slovenska ženska rokometna reprezentanca Elizabeth Omoregie
Sportal Krimovke izgubile uvodno tekmo, Elizabeth Omoregie razpoložena
liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator
