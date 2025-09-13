Sobota, 13. 9. 2025, 17.45
39 minut
Rokometna liga prvakinj, 2. krog
Krimovke na prvi domači tekmi za prvo zmago sezone
Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja v nedeljo čaka prva domača tekma nove sezone lige prvakinj. V Stožice prihajajo znane tekmice iz Koprivnice. Krimovke so uvodno tekmo nove sezone na gostovanju v Franciji pri Brestu izgubile z 12 goli razlike.
V soboto je izmed legionark nastopila Ana Gros, ki je ob zmagi Bresta pri s 26:24 dosegla dva zadetka. Tjaše Stanko po poškodbi zagotovo še ne bo v kadru Györa, ki se bo udaril z Esbjergom.
Elizabeth Omoregie, ki je v prvem krogu blestela ob porazu Bukarešte proti Ikastu, bo z romunskim moštvom v nedeljo gostila madžarski Ferencvaros.
