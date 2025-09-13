Krimovke na prvi domači tekmi za prvo zmago sezone

Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja v nedeljo čaka prva domača tekma nove sezone lige prvakinj. V Stožice prihajajo znane tekmice iz Koprivnice. Krimovke so uvodno tekmo nove sezone na gostovanju v Franciji pri Brestu izgubile z 12 goli razlike.

V soboto je izmed legionark nastopila Ana Gros, ki je ob zmagi Bresta pri s 26:24 dosegla dva zadetka. Tjaše Stanko po poškodbi zagotovo še ne bo v kadru Györa, ki se bo udaril z Esbjergom.

Elizabeth Omoregie, ki je v prvem krogu blestela ob porazu Bukarešte proti Ikastu, bo z romunskim moštvom v nedeljo gostila madžarski Ferencvaros.

