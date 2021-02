Moštvo z dna lestvice končalo zmagoviti niz svetovnih klubskih prvakov

Nogometaši Bayerna iz Münchna, ki so pred dnevi postali svetovni klubski prvaki, so si v ponedeljek privoščili spodrsljaj v domačem prvenstvu. V 21. krogu so le remizirali s 16. ekipo Bundeslige Arminio Bielefeld (3:3), ki je končala pet tekem dolg zmagoviti prvenstveni niz Bavarcev. Tem je kazalo še slabše, dvakrat so zaostajali za dva zadetka (0:2, 1:3), a nato po preobratu prišli do točke.

Nogometaši Eintracht Frankfurt so v nedeljo doma z 2:0 odpravil Köln in prišli do četrte prvenstvene zmage v nizu. Frankfurtčani so v zadnjih devetih tekmah sedemkrat zmagali in dvakrat remizirali, tako da so zdaj v položaju, ko lahko upajo na zgodovinsko uvrstitev v ligo prvakov, v kateri do sedaj še niso bili.

RB Leipzig je v edini petkovi tekmi z 2:1 ugnal Augsburg in se vodilnemu Bayernu približali na štiri točke. Kevin Kampl je za zmagovalce igral do 63. minute. Bayer Leverkusen je proti Mainzu do 89. minute vodil z 2:0, potem pa se moral zadovoljiti z remijem z 2:2. Z istim rezultatom je s Hoffenheimom remizirala Borussia Dortmund.

Nemško prvenstvo, 21. krog: Petek, 12. februar:

RB Leipzig : Augsburg 2:1 (2:0)

Olmo 38./11-m., Nkunku 43.; Augsburg 77./11-m.

Kevin Kampl (RB Leipzig) je igral do 63. minute. Sobota, 13. februar:

Bayer Leverkusen : Mainz 2:2 (1:0)

Alario 14., Schick 84.; Glatzel 89., Stoger 92. Borussia Dortmund : Hoffenheim 2:2 (1:1)

Sancho 24., Haaland 81.; Dabbur 31., Bebou 51. Stuttgart : Hertha Berlin 1:1 (1:0)

Kalajdžić 45.; Netz 82. Werder : Freiburg 0:0



Union Berlin : Schalke 0:0 Nedelja, 14. februar:

Eintracht Frankfurt : Köln 2:0 (0:0)

Silva 57., N'Dicka 79.



Wolfsburg : Borussia Mönchengladbach 0:0 Ponedeljek, 15. februar:

Bayern : Arminia Bielefeld 3:3 (0:2)

Lewandowski 48., Tolisso 57., Davies 70.; Vlap 9., Pieper 37., Gebauer 49.