Bayern še povišal prednost, remi Bayerja, poraz Borussie

Vodilni Bayern je v uvodni tekmi 21. kroga nemške bundeslige s 3:0 premagal Werder. Bavarci so z zmago ušli branilcem naslova iz Leverkusna, ki so v soboto z Wolfsburgom igrali 0:0, na plus osem. Niko Kovač je prvič vodil Borussio Dortmund in z 1:2 izgubil proti Stuttgartu. V nedeljo igrajo Slovenci. David Zec s Kielom v dvoboju začelja gosti Bochum, RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla pa pričakuje St. Pauli.