Šeško po golu za 2:0. Foto: Guliverimage V nedeljo je RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki sta oba začela v prvi enajsterici, gostil berlinski Union, katerega zaradi kazni, na nedavnem gostovanju v Münchnu je udaril zvezdnika Bayerna Leroyja Saneja, ni vodil Hrvat Nenad Bjelica. V težavah je bil tudi trener rdečih bikov Marco Rose. Po treh zaporednih porazih se je naposlušal kritik, a športni direktor Rouven Schröder je sporočil, da še vedno uživa polno podporo vodstva. Leipzig je po slabših rezultatih padel na peto mesto.

Se pa očitno zdaj vrača na pravo pot, Berlinčane je premagal z 2:0. Rdeči biki so hitro pritisnili in Lois Openda je zadel že v 11. minuti. Že ob koncu prvega dela je imel lepo priložnost tudi Šeško, a je takrat še branil vratar gostov Alexander Schwolow. Drugi gol na tekmi je zabil Benjamin Šeško, ki je Unionu dva gola dal že jeseni. V 48. minuti je po prostem strelu in podaji Davida Rauma v kazenski prostor zadel z glavo. Pozneje je zadel še enkrat, a je bil gol po ogledu s sistemom VAR razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V 72. minuti so Berlinčani ostali z desetimi po rdečem kartonu Christopherja Trimmla. Leipzig je brez težav zadržal prednost do konca, že v sodnikovem dodatku je Xavi Simons stresel še okvir gola. Za Leipzig je bila to prva zmaga v koledarskem letu 2024.

Bayer ne popušča, Bayern mu sledi

Nathan Tella je za zmago Bayerja zabil dvakrat, klub iz Leverkusna ostaja brez poraza. Foto: Reuters Nogometaši Bayerja iz Leverkusna in Bayerna iz Münchna so v 20. krogu nemškega prvenstva zabeležili zmagi, s čimer razlika med vodilnima kluboma ostaja dve točki. Bayer ima 52 točk, Bayern pa 50.

Nogometaši iz Leverkusna so gostovali pri zadnjeuvrščenem Darmstadtu in zanesljivo slavili z 2:0. Oba zadetka za lekarnarje je dosegel Nathan Tella. Bayer je imel ves čas pobudo in lepše priložnosti, s tremi točkami pa je ohranil razliko do prvih zasledovalcev. To so nogometaši Bayerna, ki so imeli na domačem igrišču več težav z Borussio Mönchenglabach. Gostje so na Allianz Areni povedli v 35. minuti, ko je zadel Nico Elvedi, še pred polčasom pa je izenačil Aleksandar Pavlović. V izenačenem drugem polčasu je Bayern prikazal nekaj več in po 24. golu v sezoni Harryja Kana tudi povedel. Prednost so varovanci Thomasa Tuchla do konca še povišali prek Matthijsa de Ligta za končnih 3:1.

Nogometaši Bayerna iz Münchna bodo morali nekaj tednov igrati brez Kanadčana Alphonsa Daviesa. Levi bočni branilec si je ob zmagi proti Mönchengladbachu poškodoval koleno. Bavarski velikan ima v zadnjem času veliko težav s poškodbami, saj manjkajo Serge Gnabry, Kingsley Coman, Konrad Laimer, Joshua Kimmich in Dayot Upamecano. Obenem je poškodovan še rezervni vratar Daniel Peretz, na azijskem pokalu pa še vedno igra Južni Korejec Kim Min-jae.

Na tretjem mestu je Stuttgart, ki ima po zmagi proti Freiburgu v gosteh z 2:1 12 točk zaostanka za vrhom. Stuttgart je od 18. minute igral z nogometašem več na zelenici, še pred tem pa je povedel z 2:0 po golih Deniza Undava in Chrisa Führicha.

Borussia Dortmund je pričakovala več, a so bili borbeni nogometaši Heidenheima vsaj enakovredni, ob koncu tekme pa so imeli celo priložnost za zmago, a je Kevin Sessa z glavo iz neposredne bližine za las zgrešil podajo pred gol. Tako ostaja Heidenheim edino moštvo med 54 v bundesligi, ki ga Dortmund še ni premagal, saj se je prva medsebojna tekma jeseni končala z 2:2.

Nemško prvenstvo, 20. krog:

Petek, 2. februar:

Sobota, 3. februar:

Nedelja, 4. februar:

Lestvica: