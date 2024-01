Šeško zabil gol, a bo tekmo skušal pozabiti

Harry Kane Foto: Reuters Bayern München se je po porazu z Werdwerjem sicer že pobral z zmago na zaostali tekmi 13. kroga nad Unionom iz Berlina, v soboto popoldne pa je s 3:2 premagal pred tem krogom desetouvrščeni Augsburg. Zadel je tudi prvi strelec lige Harry Kane, ki je tako že pri 23 golih. V končnici tekme je gostujoči vratar Manuel Neuer s slabim posredovanjem zakrivil enajstmetrovko, a potem ubranil strel Svenu Michelu.

Med sabo sta v soboto popoldne igrala tretji Stuttgart in četrti Leipzig. Stuttgart je na prejšnjih dveh tekmah izgubil proti Bochumu in Mönchengladbachu, Leipzig pa proti Bayerju in Eintrachtu, pred tem pa še remiziral z Werderjem. Benjamin Šeško in soigralci so pravzaprav brez zmage v nemškem prvenstvu že od 16. decembra. Ta tekma je torej za obe ekipi veliko štela. In s 5:2 jo je dobil Stuttgart. Deniz Undav je dosegel hat-trick. Benjamin Šeško je odigral celotno tekmo in v 32. minuti znižal na 1:2. Kevin Kampl je v stopil v igro v 67. minuti.

