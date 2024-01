Kako se bo Bayern odzval po šoku? Hrvat opozarja ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Bayerna so v nedeljo ostali brez zadetkov in točk. Foto: Reuters

Nogometaši Bayerna bodo danes v zaostali tekmi 13. kroga gostili berlinski Union. Dvoboj bi moral biti odigran v začetku decembra, a so bile razmere zaradi močnega sneženja neustrezne. Bavarci so veliki favoriti. Navijačem se želijo odkupiti za nepričakovan nedeljski spodrsljaj proti Werderju, ki jih je oddaljil od vodilnega Bayerja.

Danes se bosta spopadla kluba, ki sta v tej sezoni zastopala nemške barve v skupinskem delu lige prvakov. Bayernu je šlo imenitno, z lahkoto je zagospodaril v svoji skupini, berlinski Union, ki je debitiral v elitnem tekmovanju, pa je ponudil podobne predstave kot v bundesligi, kjer navijači ne morejo biti zadovoljni z rezultati. Union je tako že sklenil evropske nastope, v prvenstvu pa zaseda nevarno 15. mesto.

Nenad Bjelica se bo danes v trenerskem obračunu pomeril s Thomasom Tuchlom. Foto: Guliverimage

V želji, da bi se izognil stresnemu boju za obstanek, namerava v drugem delu tekmovanja osvajati več točk. To je osnovni cilj novega trenerja Hrvata Nenada Bjelice, ki mu je spodrsljaj Bayerna proti Werderju (0:1) pokvaril načrte. ''Želeli smo si, da bi bili mi tisti, ki bi zbudili Bayern. Zdaj je to storil Werder. Bayern si zagotovo ne bo privoščil, da bi še enkrat odigral tako tekmo,'' je nekdanji trener zagrebškega Dinama in Osijeka, kjer je sodeloval tudi s slovenskimi legionarji, prepričan, kako nedeljski poraz Bayerna proti Werderju ni idealen za njegove varovance.

