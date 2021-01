Konec mini krize Bayerna, sanjski frankfurtski povratek Jovića

Bayern je v zadnjem prvenstvenem krogu izgubil v Mönchengladbachu, med tednom pa doživel šok v pokalu, iz katerega ga je izločil drugoligaš Kiel. V nedeljo so prvaki v Münchnu prišli do zmage nad Freiburgom z 2:1 in prekinili niz petih zaporednih zmag gostov, ki do danes v prvenstvu niso izgubili sedem tekem v nizu.