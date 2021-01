Udarec za vodilni Bayern, Kamplovi lahko spet skočijo na vrh

Mönchengladbach je Bayern premagal s 3:2 in mu zadali šele drugi poraz v sezoni. Bavarci so sicer tekmo začeli odlično in do 26. minute tekme vodili že z 2:0. Z enajstih metrov je svoj 20. gol v tej sezoni nemškega prvenstva dosegel Robert Lewandowski, vodstvo gostov je nedolgo zatem podvojil Leon Goretzka, nato pa so na zelenici zagospodarili domači nogometaši. Jonas Hofmann je v 36. minuti zmanjšal zaostanek, ob koncu polčasa pa izid izenačil na 2:2. Zmagoviti zadetek je v 49. minuti dosegel Florian Neuhaus.

Nemško prvenstvo, 15. krog: Petek, 8. januar:

Borussia Mönchengladbach : Bayern München 3:2 (2:2)

Hofmann 36., 45., Neuhaus 49.; Lewandowski 20./11-m, Groetzka 26. Sobota, 9. januar:

15:30, Bayer Leverkusen - Werder Bremen

15:30, Freiburg - Köln

15:30, Mainz - Eintracht Frankfurt

15:30, Schalke - Hoffenheim

15:30, Union Berlin - Wolfsburg

18:30, RB Leipzig – Borussia Dortmund Nedelja, 10. januar:

15:30, Augsburg - Stuttgart

18:00, Arminia Bielefeld - Hertha Berlin

Najboljši strelci: 20 - Lewandowski (Bayern)

10 - Haaland (Borussia D.)

9 - Weghorst (Wolfsburg), Silva (Eintracht)

8 - Alario (Bayer), Kramarić (Hoffenheim), Stindl (Monchengladbach)

…

