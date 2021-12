Bayern v velikem spektaklu spravil v žalost Dortmund

Veliki nemški derbi Der Klassiker med Borussio in Bayernom se je v Dortmundu razpletel v korist gostov iz Münchna. Bavarci so zmagali s 3:2, najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski, nekdanji as rumeno-črnih, zdaj pa že vrsto let izjemen strelec Bayerna, pa je prvi nastop po tem, ko je v Parizu ostal brez zlate žoge, začinil z dvema zadetkoma. Pri visoki zmagi Bayerja nad Greuther Fürthom (7:1) je Čeh Patrik Schick v drugem polčasu dosegel kar štiri zadetke!

Težko pričakovani derbi v Dortmundu, ki ga je zaradi predpisov nemške vlade v boju proti Covid-19 v živo spremljalo le 15 tisoč gledalcev, je ponudil spektakel s petimi zadetki. Na koncu so se veselili gostje iz Münchna. Zmagali so s 3:2, dva zadetka pa je dosegel najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski. Bayern je nanizal kar sedem zmag nad Borussio Dortmund, ki so bolje začeli dvoboj in povedli po zadetku Juliana Brandta v 5. minuti. Veselje pa ni trajalo dolgo, po napaki Matsa Hummelsa je na 1:1 le štiri minute pozneje izenačil Lewandowski. Bavarci so še pred koncem prvega polčasa prešli v vodstvo, mrežo gostiteljev je zatresel Francoz Kingsley Coman. Zadel je z manjšo pomočjo kapetana domačih Marca Reusa, ki je žogo preusmeril mimo svojega vratarja Gregorja Kobla.

Erling Braut Haaland je v 48. minuti izenačil na 2:2, a je Bayern v nadaljevanju srečanja dosegel še tretji gol. Foto: Reuters

Na začetku drugega polčasa je domače navijače razveselil Erling Braut Haaland, a je Bayern v 77. minuti poskrbel za novo vodstvo. Z bele točke je zadel v polno Lewandowski in jo zagodel nekdanjemu klubu, ki je do konca srečanja igral z igralcem manj, saj je moral predčasno z zelenice Reus. Bayern je prednost pred Borussio povišal na +4.

Sanjski drugi polčas Čeha Schicka

Češki napadalec Bayerja Patrik Schick, ki je blestel že na letošnjem evropskem prvenstvu, se je znesel nad Greuther Fürthom. Klub iz predmestja Nürnberga, ki mu v tej sezoni ne gre najbolje v bundesligi, je v Leverkusnu prejel kar sedem zadetkov, od tega jih je Schick dosegel kar štiri. Prav vse je dal v drugem polčasu, na lestvici najboljših strelcev pa se povzpel na drugo mesto.

Patrik Schick je v bundesligi z 12 zadetki že drugi najboljši strelec tekmovanja. Foto: Reuters

V tej sezoni se je podpisal že pod ducat zadetkov, Bayer pa je poskočil na tretje mesto. Lekarnarji so prvič v zgodovini na domači tekme bundeslige dosegli sedem zadetkov, Schick pa je močno popravil rekord, saj je poprej na tekmah nemškega prvenstva dosegel največ dva zadetka.

Zaradi širjenja okužb s covidom-19 v četrtem valu pandemije od sobote na Bavarskem na nogometnih tekmah ne bo gledalcev. Podobno velja tudi na Saškem, kjer je doma tudi Kamplov RB Leipzig.

Nemško prvenstvo, 14. krog: Petek, 3. december:

Union Berlin : RB Leipzig 2:1 (1:1)

Awoniyi 6., Baumgartl 57.; Nkunku 13.

Kevin Kampl (RB Leipzig) je v igro vstopil v 70. minuti. Sobota, 4. december:

Arminia Bielefeld : Köln 1:1 (0:1)

Lasme 59.; Özcan 17.



Bayer Leverkusen : Greuther Fürth 7:1 (3:1)

Adli 12., Tapsoba 17., Hincapie 45., Schick 49., 69., 74., 76.; Dudziak 33.



Augsburg : Bochum 2:3 (0:3)

Gregoritsch 57., Caligiuri 86./11-m; Polter 23., 45.+2, Holtmann 40.



Mainz : Wolfsburg 3:0 (2:0)

Burkardt 2., Stach 4., Lacroix 90./ag.



Hoffenheim : Eintracht Frankfurt 3:2 (2:1)

Geiger 24., Rutter 30., Samassekou 59.; Borre 15., Paciencia 72.



Borussia Dortmund : Bayern München 2:3 (1:2)

Brandt 5., Haaland 48.; Lewandowski 9., 77./11-m, Coman 44.; R.K.: Reus 78./Borussia Nedelja, 5. december:

15.30 Stuttgart - Hertha

17.30 Borussia Mönchengladbach - Freiburg