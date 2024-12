Benjamin Šeško spet v polno tudi v bundesligi, Bayern povečal prednost

RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom je med tednom v osmini finala nemškega pokala vendarle prekinil niz šestih tekem brez zmage, potem ko je tudi z zadetkom Šeška izločil Eintracht Frankfurt, danes pa so Leipzižani pot iz krize našli tudi v nemškem prvenstvu, kjer so v okviru 13. kroga na gostovanju pri predzadnjem Kielu zmagali z 2:0. Prvi gol je v 27. minuti tekme zabil prav slovenski napadalec Šeško. Igral je do 63. minute, Kampl pa je v igro vstopil šele v sodnikovem dodatku. Bayern je na lestvici nemške lige povečali naskok pred tekmeci na šest točk. Premagal je Heidenheim s 4:2, njegov najbližji zasledovalec Eintracht pa je igral le 2:2 z Augsburgom.

Istočasno kot Leipzig sta bila med drugimi na delu tudi Bayer Leverkusen in Bayern München, oba sta obračunala z zasedbama iz spodnjega dela lestvice in oba sta zmagala. Zasedba Xabija Alonsa je gostila St. Pauli in ga ugnala z 2:1, Bayern pa je gostil Heindenheim in slavil s 4:2. Zatem se obeta še obračun med Borussio Mönchengladbah in Borussio Dortmund.

Stuttgart je na prvi tekmi kroga v petek s 3:2 premagal Union Berlin, potem ko je zaostajal že z 0:2. Odločilen zadetek za zmago je v 69. minuti dosegel Atakan Karazor.

