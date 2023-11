Benjamin Šeško se je v Nemčijo vrnil z bolečinami v hrbtu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši nogometni klubi bodo po reprezentančnem premoru, v katerem se je preboja na Euro 2024 veselil tudi napadalec Leipziga Benjamin Šeško, nadaljevali prvenstvo. V uvodnem dejanju 12. kroga nemške bundeslige se bosta v petek zvečer pomerila Köln in Bayern, ki lahko z zmago skoči na vrh. Vodilni Bayer bo v soboto gostoval v Bremnu, RB Leipzig pa se odpravlja k Wolfsburgu. Mladi slovenski napadalec se je z reprezentančne akcije vrnil z bolečinami v hrbtu.

V ponedeljek je Benjamin Šeško zadel proti Kazahstanu in pomagal Sloveniji do zmage (2:1), po kateri se je Kekova četa uvrstila na evropsko prvenstvo. Proslavljanje je trajalo do srede, nato pa se je 20-letni napadalec vrnil v Nemčijo, kjer ga v soboto čakajo nove obveznosti v bundesligi.

Trener Leipziga Marco Rose upa, da bo Benjamin Šeško zdrav do sobotnega gostovanja. Foto: Guliverimage

Trener Marco Rose je pojasnil, da se Šeško v Leipzig ni vrnil povsem zdrav, saj od tekme s Kazahstanom čuti bolečine v hrbtu. V strokovnem vodstvu rdečih bikov so vseeno optimistični in verjamejo, da bo 20-letni Radečan vendarle nared za obračun z volkovi, saj bo v napadu Leipziga zaradi poškodbe mišice manjkal že Timo Werner. Zdravstvene težave pestijo tudi nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, tako da je njegov nastop proti Wolfsburgu zaradi poškodbe gležnja še pod vprašajem.



V soboto bo na sporedu tudi obračun soimenjakinj. Borussia iz Dortmunda bo gostila tisto iz Mönchengladbacha.

