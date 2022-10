Union bi moral imeti lahko delo. Bochum je do te tekme zbral vsega štiri točke in zmagal le enkrat, a se je tokrat izkazal z borbeno predstavo in trdno obrambo. Domači so stavili na protinapade ter dvakrat premagali vratarja gostov. Najprej je zadel Philipp Hofmann, v drugem polčasu pa še Gerrit Holtmann. Gostje so sicer ob koncu močno pritisnili, toda dosegli le častni gol v sodnikovem dodatku, ko je bil uspešen Miloš Pantović, kar pa je bilo premalo za vsaj točko.

Nemški prvak Bayern je v gosteh odpravil Hoffenheim (2:0). Jamal Musiala, o katerem na Bavarskem pišejo v samih superlativih, je Bayern v 18. minuti popeljal v vodstvo. Končni izid pa je 20 minut kasneje postavil Eric Maxim Choupo-Moting in se na ta način zahvalil trenerju, da ga je vnovič uvrstil v začetno postavo. Mladi Musiala je s šestimi zadetki prvi strelec Bayerna v tej sezoni.

Jude Bellingham je dvakrat zatresel mrežo Stuttgarta. Foto: Reuters Z veseljem se bodo 11. kroga spominjali tudi pri drugem nemškem velikanu Borussii Dortmundu. Rumeno-črno so s 5:0 nadigrali Stuttgart. Dvakrat je zadel Anglež Jude Bellingham (2., 53.), po enkrat pa Niklas Süle (13.), Giovanni Reyna (44.) in Youssoufa Moukoko (73.). Dortmund se je na lestvici povzpel na četrto mesto.

Tretji je po zmagi z 2:0 proti Werderju iz Bremna še vedno Freiburg. Igra Freiburga tokrat ni povsem prepričala, saj je Werder že v 14. minuti ostal brez Marca Friedla, ki je prejel rdeči karton. Za gole sta poskrbela Lukas Kübler (56.) in Vincenzo Grifo (80.).

Leipzig zaostajal z 0:3, a vseeno izenačil

Xabi Alonso se je z Bayerjem izognil tretjemu zaporednemu porazu. Foto: Reuters Prava drama je za Kevinom Kamplom in Leipzigom. Augsburg je v dvoboju vodil že s 3:0, v končnici pa je Leipzig z dvema goloma vendarle prišel do točke - 3:3 (0:1). Generalka pred obračunom lige prvakov z Real Madridom nikakor ni bila uspešna. Kampl je odigral 59 minut. Ko je zapuščal igro, je Augsburg vodil z 2:0.

Za gostitelje so zadeli Mergim Berisha (34.), Ermedin Demirović (51.) in Ruben Vargas (64.). Leipzig se je razigral šele po 66. minuti, ko je Iago prejel drugi rumeni karton in moral z igrišča. Znižal je Portugalec Andre Silva (73.), v končnici pa je nato najprej zadel prvi strelec bundeslige Christopher Nkunku (89.), že v naslednji minuti pa za novo prvenstveno točko še Hugo Novoa.

Španec Xabi Alonso se v vlogi trenerja Bayer Leverkusna ne znajde najbolje. Se je pa Bayer z remijem 2:2 proti Wolfsburgu izognil vsaj tretjemu zaporednemu porazu. Domači so imeli tudi nekaj nesreče, saj je Moussa Diaby v deseti minuti zgrešil enajstmetrovko, sedem minut kasneje pa se je 23-letni nogometaš odkupil za napako. A Wolfsburg se je vrnil v igro v 28. minuti, ko je Robert Andrich poslal žogo v lastno mrežo za 1:1. V 54. minuti so gostje celo povedli, z bele točke je bil natančen Maximilian Arnold, Jeremie Frimpong pa je v 76. poskrbel za remi.

Nemško prvenstvo, 11. krog: Petek, 21. oktober:

Mainz : Köln 5:0 (3:0) Sobota, 22. oktober:

Augsburg : RB Leipzig 3:3 (1:0)

Kevin Kampl (Leipzig) je odigral 59 minut.



Borussia Dortmund : Stuttgart 5:0 (3:0)

Bayer Leverkusen : Wolfsburg 2:2 (1:1)

Freiburg : Werder Bremen 2:0 (0:0)

Hoffenheim : Bayern München 0:2 (0:2)

Borussia Mönchengladbach : Eintracht Frankfurt 1:3 (0:3) Nedelja, 23. oktober:

Bochum : Union Berlin 2:1 (1:0)



17.30 Hertha - Schalke