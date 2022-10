Union pokoril še Borussio, a s petardo na plin stopa Bayern

Union Berlin je pred tremi leti igral še v drugi bundesligi, lani je prvo končal na petem mestu. Eden najstarejših nemških klubov, saj njegove korenine segajo v leto 1906, pa je zdaj eno najlepših evropskih zgodb sezone. Po desetem krogu so s sedmimi zmagami, dvema remijema in enim samim porazom pri 23 točkah in na prvem mestu prvenstvene lestvice. Čeprav je imela Borussia Dortmund žogo v svoji posesti kar 69-odstotkov časa, pa so se disciplinirano branili in izkoristili dva od svojih petih strelov v okvir vrat (Borussia jih je imela šesti). Porurci pa so si jamo skopali kar sami po hudi napaki vratarja Gregorja Kobla v osmi minuti, ki mu je spodrsnilo v kazenskem psrostoru, Janik Haberer pa je le še potisnil žogo v prazno mrežo. V 21. minuti je zabil še en gol.

Sadio Mane Foto: Reuters S tremi točkami zaostanka je drugi Bayern München. Ta ima za zdaj toplo/hladno sezono. Na deseti tekmi so zmagali šele petič. Imajo še štiri remije in en poraz. Je pa res, da so s kar 30 goli najbolj učinkovita ekipa lige. Za primerjavo: vodilni Union je zabil 18 golov. Freiburg so na tretje mesto pahnili z zmago 5:0. Gole je doseglo pet nogometašev: Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Leroy Sane, Sadio Mane in Marcel Sabitzer. Za Saneja in Maneja je bil to peti gol sezone, toliko jih ima tudi Jamal Musiala. Bayern torej nima več takega stroja za gole, kot je bil Robert Lewandowski, a je v nemškem prvenstvu še vedno strah in trepet tekmecev.

Eintracht je zmagal s 5:1. Foto: Reuters Že v soboto pa se je Eintracht doma v Frankfurtu s 5:1 znesel nad Bayerjem Leverkusnom, ki ga vodi nekdanji španski zvezdnik Xabi Alonso. RB Leipzig Kevina Kampla je na zadnji sobotni tekmi gostil berlinsko Hertho, po prvem polčasu vodil s 3:0, zmagal pa s 3:2. Kampl je v igro vstopil v 61. minuti, dve minuti kasneje je zaradi spotikanja prejel rumen karton.

Nemško prvenstvo, 10. krog: Petek, 14. oktober:

Schalke : Hoffenheim 0:3 (0:2) Sobota, 15. oktober:

Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 5:1 (1:0)

Stuttgart : Bochum 4:1 (2:1)

Wolfsburg : Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1)

Werder Bremen : Mainz 0:2 (0:1)

RB Leipzig : Hertha Berlin 3:2 (3:0)

Kevin Kampl (Leipzig) je v igro vstopil v 61. minuti, v 63. je dobil rumen karton zaradi spotikanja. Nedelja, 9. oktober:

Köln : Augsburg 3:2 (0:1)

Union Berlin : Borussia Dortmund 2:0 (2:0)

Bayern München : Freiburg 5:0 (2:0)