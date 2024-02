Drama v Leverkusnu. Bayer nevarno visel, a ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so že trije polfinalisti nemškega pokalnega tekmovanja. Fortuni in Kaiserslauternu se je v torek med najboljšimi štirimi pridružil Bayer Leverkusen. Najbolj vroča nemška ekipa je po hudem boju s 3:2 premagala Stuttgart, zmagoviti zadetek pa je v zadnji minuti dosegel branilec Jonathan Tah. Varovanci Xabija Alonsa so tako ostali neporaženi tudi na 30. tekmi v tej sezoni!

V torek je v Leverkusnu potekal ''finale pred finalom'' pokalnega tekmovanja. Po izpadih Bayerna, Borussie Dortmund in branilca naslova RB Leipziga stavne hiše največje možnosti za osvojitev lovorike pripisujejo Bayerju, te možnosti pa so po zmagi nad Stuttgartom (3:2), po kateri so se "lekarnarji" prebili v polfinale, še zrasle.

Sebastian Hoeness (desno) je izgubil trenerski dvoboj s Xabijem Alonsom. Njegov Stuttgart je dvakrat vodil, a tudi to ni bilo dovolj za zmago. Foto: Reuters

Varovanci Xabija Alonsa v tej sezoni, v kateri so odigrali 30 tekem (20 v prvenstvu, 4 v pokalu in 6 v Evropi) sploh še niso doživeli poraza. Zelo dobro pa gre v tej sezoni tudi Stuttgartu, ki ga vodi Sebastian Hoeness. Gostje so pogrešali najboljšega strelca Stuttgarta Serhoua Guirassyja, napadalca iz Gvineje, ki je nedavno nastopil na afriškem pokalu narodov, a je nato zbolel.

Ko sta se Stuttgart in Bayer pred dvema mesecema pomerila v prvenstvu, se je dvoboj končal z remijem (1:1). Tudi tokrat je dišalo po remiju, ki bi se zaradi pokalnega igralnega formata prelevil v podaljšek, a je nato Jonathan Tah v zadnji minuti odločil zmagovalca in poskrbel, da pravljica neporaženega Bayerja traja že tako dolgo.

Polfinale bo na sporedu 3. aprila, finale bo 25. maja.

