Štor zadel v Berlinu, Leipzig do visoke zmage brez Kampla

V 1/16 nemškega pokala so bili danes na delu klubi vseh treh slovenskih legionarjev, ki so v Nemčiji še v igri za pokalno lovoriko. Adam Gnezda Čerin (na klopi) je z Nürnbergom po izvajanju enajstmetrovk izgubil pri Kaiserslauternu, RB Leipzig je brez poškodovanega Kevina Kampla razbil Wolfsburg (6:1). Luka Štor je z Dynamom iz Dresdna po izvajanju enajstmetrovk izgubil v Berlinu pri Herthi. Slovenski nogometaš je v igro vstopil v 77. minuti, v 107. minuti pa je zadel za vodstvo svoje ekipe s 3:2, a je Hertha v izdihljajih podaljška izenačila. Sledilo je izvajanje enajstmetrovk, kjer je Štor spet zadel, a so se napredovanja kljub temu veselili natančnejši Berlinčani.