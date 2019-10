Bayern se je v zadnjih minutah rešil pred hudo klofuto

Prvak Bayern je vse do 83. minute zaostajal proti drugoligašu Bochumu in bil blizu šokantnega izpada, a je nato zabil dva gola in pričakovano napredoval. Vsi trije slovenski legionarji, ki so v Nemčiji ostali v igri za pokalno lovoriko, bodo na delu v sredo. Adam Gnezda Čerin se bo z Nürnbergom mudil pri Kaiserslauternu, Kevin Kampl z RB Leipzigom v Wolfsburgu, Luka Štor pa z Dynamom iz Dresdna v Berlinu pri Herthi.