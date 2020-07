Nemec izbran za trenerja leta, Lallana po novem za Brighton

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleško združenje ligaških trenerjev (LMA) je stratega Liverpoola Jürgena Kloppa izbralo za najboljšega trenerja leta. Nagrado, ki je poimenovana po nekdanjem trenerju Manchester Uniteda Alexu Fergusonu, si je 53-letni Nemec prislužil, ker je Liverpool po dolgih tridesetih letih popeljal do naslova angleškega prvaka.

"Navdušen in počaščen sem, da sem prejel nagrado za trenerja leta in je poimenovana po človeku, ki ga občudujem. To priznanje ima posebno težo, saj glasove prispevajo moji trenerski kolegi," je dejal nemški strokovnjak na klopi Liverpoola. Zasedba iz mesta Beatlov je v tej sezoni po dolgih tridesetih letih znova osvojila premier league, njena prednost pred drugouvrščenim Manchester Cityjem pa je znašala kar 18 točk.

Lallana po nove izzive v Brighton Lallana bo kariero nadaljeval pri Brightonu. Foto: Reuters

Medtem pa bo zdaj že nekdanji član Liverpoola in angleški nogometni reprezentant Adam Lallana kariero nadaljeval v Brigtonu. Dvaintridesetletnemu napadalno usmerjenemu igralcu zvezne vrste je potekla pogodba z Liverpoolom in je po Hrvatu Dejanu Lovrenu drugi igralec, ki je zapustil letošnje kralje angleških nogometnih igrišč.

Lallana je pred prihodom v Liverpool leta 2014 igral za Southampton in Bournemouth, z novim klubom iz Brightona, ki je v tej sezoni zasedel 15. mesto v 20-članski premier league, pa se je dogovoril za triletno sodelovanje. Lallana je za angleško izbrano vrsto od leta 2013 odigral 34 tekem in dosegel tri gole.

