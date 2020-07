Novi trener Valencie je Javi Garcia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedaj 50 letni Garcia je pred tem od leta 2018 do lani vodil angleški Watford, kamor je prišel iz ruskega Rubina iz Kazana. Pred tem je treniral Osasuno, Almerio in Malago, pa tudi grški ekipi Olympiakos Volos in Kerkyro.

Kot igralec je nastopal za Valladolid, Real Sociedad, Villarreal in Cordobo, kjer je leta 2004 sklenil športno pot.

