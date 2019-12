RB Leipzig lovi sedmo poglavje svoje neverjetne pravljice

Derbi kroga bo že takoj zvečer v Dortmundu, kjer bo Borussia, ki je na tretjem mestu, gostila RB Leipzig, ki sanja o prvem naslovu nemškega prvaka v svoji zgodovini in mu za zdaj kaže odlično. Nanizal je kar šest prvenstvenih zmag, v tem času pa zabil neverjetnih 25 golov, kar znese več kot štiri na tekmo. Na žalost so nogometaši Leipziga do tega niza prišli z zelo malo pomočjo drugega najdražjega nakupa v klubski zgodovini Kevina Kampla, ki je v tem času odigral samo 36 minut, saj ima veliko težav s poškodbo gležnja.

Preostali nemški klubi, ki ciljajo na vrh, bodo na delu v sredo. Borussia Mönchengladbach, ki je največje presenečenje sezone in je do prejšnjega kroga vztrajala na vrhu, bo gostila Paderborn, ki je na zadnjem mestu in je do zdaj zmagal le dvakrat. Četrtouvrščeni Schalke bo gostoval pri Wolfsburgu, ki je osmi. Prvak Bayern München, ki je v zadnjih treh tekmah kar dvakrat izgubil, je trenutno šele peti in za vodilnim Leipzigom zaostaja za šest točk. Tokrat bo gostoval pri še enem prijetnem presenečenju sezone, Freiburgu, ki ima le dve točki manj od Bavarcev in je na šestem mestu. Tako kot tudi Bayer Leverkusen, ki bo gostil novinko v ligi, berlinsko Hertho.

Nemško prvenstvo, 16. krog:

Lestvica: