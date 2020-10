Nekdanji brazilski zvezdnik v novih težavah

Sodišče v Milanu je pred tremi leti dolgoletnega brazilskega reprezentanta, ki je v svoji karieri igral celo za Manchester City, v odsotnosti obsodilo na devet let zapora, potem ko ga je spoznalo krivega sodelovanja v skupinskem posilstvu Albanke leta 2013. Milansko sodišče je razsodilo, da je Robinho s še petimi Brazilci napadel žensko, ki je bila takrat stara 22 let, potem ko jo je v milanskem nočnem lokalu opil z alkoholom. Obsojen je bil samo nogometaš, saj sokrivcev niso našli.

Robinho, ki je imel pogodbo z Milanom v letih od 2010 do 2015, se je prek svojega zagovornika izrekel za nedolžnega in se ni pojavil na nobeni od obravnav. Zadeva sicer še ni pravnomočna, saj se je Robinho pritožil. Pa tudi, ko bo sodni postopek končan, Robinhno ne bo odsedel kazni, saj Brazilija ne dovoljuje izročitve lastnih državljanov, kar pomeni, da bi tvegal aretacijo in deportacijo le, če bi ga ujeli v tretji državi.

Milansko sodišče je ob tem žrtvi namenilo odškodnino za trpljenje v višini 60.000 evrov.

Nekdanji zvezdnik v zadnjih letih tone vse globlje in globlje. Foto: Reuters

Naslednik Peleja

Robinho, ki so ga celo označevali za naslednika slovitega Peleja, je za Brazilijo nastopil na 100 tekmah in dosegel 28 golov. Kariero je začel v Santosu, kjer je igral v ekipi, ki je zmagala v ligi v letih 2002 in 2004. Njegove predstave so mu prinesle selitev čez veliko lužo v Real Madrid leta 2005, kjer je ostal tri leta in dvakrat osvojil la ligo, preden se je preselil v City v prestopu vrednem 42 milijonov evrov, kjer pa je zaradi težav s poškodbami ostal manj kot dve leti.

V zadnjih letih je njegova kariera začela bledeti, po avanturah na Kitajskem in v Turčiji, minulo sezono je bil član turškega Istanbul Basaksehirja, se je še četrtič v svoji karieri preselil v svoj matični klub. A le za en teden. Santos je bil prisiljen razdreti pogodbo zaradi pritiska javnosti in organizacij proti nasilju nad ženskami, zaradi česar so sponzorji zagrozili, da bodo umaknili svojo podporo klubu, če bo nogometaš z imenom Robson de Souza ostal v klubu.

Pritisk na klub se je še okrepil, ko je televizijski kanal Globo Esporte objavil odlomke posnetka, ki so ga uporabili italijanski tožilci med postopkom, v katerem igralec menda pravi: "Smejem se, ker mi je vseeno. Ženska je bila popolnoma pijana. Niti ne ve, kaj se je zgodilo."

Minimalna plača

Kot je razkril The Sun, bi se Robinho sicer pridružil Santosu za simbolno mesečno plačo v višini 1500 brazilskih realov oziroma 227 evrov, kar znaša malenkost več od minimalne plače v Braziliji. Robinho je tako v 12 letih z mesečne plače 700.000 evrov strmoglavil na brazilskega minimalca, navaja britanski tabloid.

Sicer bi se njegova plača po preizkusnem obdobju, nastopiti bi moral na vsaj desetih tekmah, dvignila na 45.000 evrov, odvisno od nastopov.

