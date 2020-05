Nekdanjega člana Reala priprli zaradi drog

Policija v Madridu je zaradi preprodaje drog pridržala Edwina Conga, nekdanjega kolumbijskega nogometnega reprezentanta in tudi člana madridskega Reala. V obsežni akciji so policisti aretirali še devet ljudi, 43-letnega Congo pa so po zaslišanju že izpustili, poroča francoska tiskovna agencija afp.

Kolumbijec se je Realu pridružil leta 1999, a se mu nikoli ni uspelo prebiti v njegovo prvo ekipo. Real ga je posodil Valladolidu in Vitoriji Guimaraes, nato pa prodal Levanteju. Zanj je odigral 112 tekem in dosegel 21 golov. Do konca kariere je igral še za Sporting Gijon, Recreativo in Olimpic Xativo.

V kolumbijski reprezentanci je na 17 tekmah trikrat zatresel mrežo tekmecev, nastopil je na dveh južnoameriških prvenstvih.