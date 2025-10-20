Navijaški izgredi v Tel Avivu, derbi odpovedan zaradi nasilja #video

Po nasilnih izgredih tik pred začetkom nogometne tekme med Hapoelom Tel Avivom in mestnim tekmecem Maccabijem je izraelska policija odpovedala derbi. Po poročilih policije je bilo v izgredih poškodovanih najmanj 29 ljudi, policija je aretirala 40 osumljencev.

Malo pred začetkom tekme je policija klubom naročila, da je tekma na skupnem stadionu Bloomfield odpovedana, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Varnostne sile so se bale nadaljnjega stopnjevanja nasilja, potem ko so izgredniki metali pirotehniko in dimne bombe. Po poročanju medijev je bilo v nadaljnjih spopadih ranjenih najmanj 29 ljudi, policija je aretirala 40 nasilnikov.

🚨 TEL AVIV DERBY CALLED OFF AFTER FANS SPARK CHAOS AT BLOOMFIELD STADIUM



The highly anticipated soccer clash between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv was postponed due to pre-game disturbances, including fireworks and smoke grenades.



🔹Three police officers and five fans… pic.twitter.com/vIrpgJWKM0 — Info Room (@InfoR00M) October 19, 2025

Začetek tekme je bil sprva le prestavljen. Nogometaši, ki so bili že na igrišču na ogrevanju, so se zaradi incidentov morali vrniti v garderobe. Kmalu zatem je sledila odpoved. Po prvih poročilih so bili ranjeni najmanj trije policisti.

Prejšnji petek je izključitev navijačev Maccabija s tekme evropskega lige proti Aston Villi povzročila razburjenje in ogorčenje. Klub angleške lige je povedal, da je ukaz za izključitev izraelskih navijačev prišel od odgovorne skupine za varnost. Policija West Midlands je izrazila zaskrbljenost glede javne varnosti pred stadionom, saj je pričakovala proteste.

V nogometu, pa tudi v drugih športih, se v zadnjem času ponavljajo propalestinski protesti pred in na tekmovanjih, na katerih sodelujejo izraelski športniki. Ozadje tega so izraelska dejanja v Gazi. Tudi po sporazumu o premirju med izraelsko vlado in palestinskim gibanjem Hamas globok konflikt med stranema še zdaleč ni rešen, še piše dpa.