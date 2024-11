Izredne razmere v Atenah: košarkarje izraelskega Maccabija pričakuje 1500 policistov

Na tribunah bo lahko samo 40 navijačev izraelskega kluba, poroča hrvaški portal Index. Tekme naj bi se želeli udeležiti tudi drugi navijači, a je policija to zavrnila zaradi strahu pred morebitnimi obračunavanji. Del varnostnih sil bo namenjen navijačem Maccabija, medtem ko bo protiteroristična policija spremljala ekipni avtobus. Tekma se bo začela ob 20.15.

Poostreno varovano bo tudi izraelsko veleposlaništvo v Atenah. Varnost bo poostrena tudi okoli stadiona Stade de France v Saint-Denisu za četrtkovo nogometno tekmo francosko-izraelske lige narodov, okoli in znotraj stadiona pa bo mobiliziranih 4000 policistov.

Foto: Reuters

Županja Amsterdama ulične spopade označila za mešanico antisemitizma in huliganizma

Županja Amsterdama Femke Halsema je danes na seji mestnega sveta nedavne ulične spopade med izraelskimi nogometnimi navijači in podporniki Palestincev označila kot "strupen koktajl antisemitizma in huliganskega obnašanja", pri čemer pa je tokrat izpostavila tudi napade s strani navijačev Maccabija iz Tel Aviva.

Nasilje, ki je izbruhnilo v četrtek zvečer po tekmi med domačim nogometnim klubom Ajax in Maccabijem iz Tel Aviva, je ponovno obsodila, rekoč da je bila krivica storjena "tako Judom v našem mestu kot tudi pripadnikom manjšin, ki simpatizirajo s Palestinci".

Halsema je povedala, da so bili obiskovalci iz Izraela tarča napadov, za katerimi so bili po njenih besedah "antisemitski pozivi na družbenih omrežjih ter na ulicah". Nizozemski premier Dick Schoof je pred tem napadalce opisal kot moške "z migrantskim ozadjem".

Obenem pa je županja poudarila, da pa so bili tudi domačini podvrženi napadom s strani "huliganov Maccabija, ki so v našem mestu skandirali rasistična in sovražna gesla".

Spopadi v Amsterdamu, po katerih je bilo hospitaliziranih več ljudi, so pritegnili pozornost svetovne javnosti, zahodni voditelji pa so nasilje označili kot antisemitsko.

Tako imenovani ultrasi Maccabija iz Tel Aviva so bili sicer v preteklosti večkrat obtoženi rasizma in žaljenja nasprotnikov, tudi tokrat pa so v Amsterdamu skandirali žaljiva gesla in se na stadionu niso želeli z minuto molka pokloniti žrtvam nedavnih poplav v Španiji. Obenem so v mestu napadli taksi in zažgali palestinsko zastavo.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v ponedeljek sporočila, da bo tekma evropske lige med turškim Bešiktašem in Maccabijem konec novembra iz varnostnih razlogov odigrana na nevtralnem terenu na Madžarskem.