Avtor:
STA

Petek,
31. 10. 2025,
8.15

Evroliga

Fenerbahče bo igral proti izraelskim klubom v Münchnu

nba košarka splošna | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prvak košarkarske evrolige Fenerbahče bo 11. in 13. novembra v Münchnu gostil izraelska kluba Maccabi Tel Aviv in Hapoel Tel Aviv zaradi varnostnih ukrepov, ki so jih uvedle turške oblasti, je v četrtek zvečer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil istanbulski klub.

Fenerbahče je v prejšnji sezoni dve domači tekmi proti Maccabiju že preselil v Litvo. Odkar se je izraelska vojna oktobra 2023 začela v Gazi, so izraelski košarkarski klubi v evropskih tekmovanjih svoje domače tekme igrali v tujini.

Po sporazumu o premirju 10. oktobra so se klubi evrolige prejšnji teden sestali in "odobrili predlog, da se tekme od 1. decembra vrnejo v Izrael", so sporočili organizatorji tekmovanj.

Maccabi Tel Aviv, šestkratni zmagovalec evrolige, in Hapoel Tel Aviv to sezono igrata v evroligi, medtem ko je Hapoel Jeruzalem v drugoligaškem evropskem pokalu.

Fenerbahče Beko in Anadolu Efes sta bila dva vrhunska turška kluba, ki sta protestirala proti odločitvi vodstva evrolige, da izraelskim ekipam ponovno dovoli gostiti domače tekme evropskih tekmovanj v Izraelu.

