Podobno kot na polfinalnem dvoboju proti Španiji bodo med italijanskimi navijači na Wembleyju tudi danes prevladovali ljubitelji nogometa, ki živijo v Veliki Britaniji oziroma na Irskem. Ni jih malo, zgolj v Veliki Britaniji živi kar 250 tisoč ljudi, rojenih v Italiji. Na letošnjem Euru jim je ves čas dovoljeno kupovati vstopnice za tekme v Londonu, njihovim rojakom, ki živijo na Apeninskem polotoku, pa to ni bilo omogočeno, saj se Italija ne nahaja na angleškemu seznamu ''zelenih'' držav. Tokrat je britanska vlada naredila izjemo.

Dogajanje v Londonu na dan finala:

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Danes je tako dovolila prihod 1000 navijačev iz Italije, ki jih ni bilo potrebno dvakrat vprašati, ali bi si v živo ogledati zgodovinski dvoboj, v katerem bodo Azzurri lovili prvi evropski naslov po 53 letih. Od tega jih ni odvrnila tudi visoka cena vstopnic, znašala je 610 evrov. Na Otoku se bodo nahajali v posebnem mehurčku, na stadionu bodo skupaj na tribunah, tako da ne bodo v stiku z drugimi gledalci. V Londonu bodo lahko ostali največ 12 ur, nato pa se s čarterji vrnili v domovino (Milano in Rim).

Londonske ulice so pred finalom polne domačih navijačev. Foto: Reuters

Od letališča do Wembleyja bodo koristili prevoz, ki jim ga bo omogočila Italijanska nogometna zveza. Na pot se morajo odpraviti z negativnim hitrim testom za Covid-19 v žepu, po vrnitvi v Italijo pa bodo prebili pet dni v samoizolaciji. Ker pa je nogometna evforija pri slovenskih zahodnih sosedih ogromna, je bilo zanimanje za nedeljsko akcijo ogleda finala kljub strogim zahtevam in okoliščinam, ki jih narekuje boj za zmanjšanje epidemije novega koronavirusa na Otoku, ogromno.

Kratili spanec Azzurrom

Izjemno evforijo je čutiti med angleškimi navijači. V noči na nedeljo so v okolici hotela, kjer je nameščena italijanska nogometna odprava, priredili glasen ognjemet, s katerim so kratili spanec Azzurrom. Vse v želji, da bi pomagali izbrancem Garetha Southgata do končnega uspeha, prve lovorike Anglije po 55 letih.

🚨 | NEW: Fireworks outside Italy’s hotel in London last night



pic.twitter.com/7vOWYwlBDL — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Angleškim nogometašem je pred finalom zaželela srečo tudi kraljica Elizabeta II., ki je pred 55 leti predala pokal za svetovnega prvaka takratnemu kapetanu treh levov Bobbyju Mooru. Danes bo pokal najboljšemu podeljeval predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.