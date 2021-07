Italijanski nogometni zvezdnik Lorenzo Insigne resda meri zgolj 163 centimetrov, a manko pri višini nadomesti s kreativnostjo, hitrostjo in tehnično dovršenostjo na zelenici. Kapetan Napolija in dragocen člen italijanske nogometne reprezentance, ki bo danes ob 21. uri na Wembleyu proti Angliji igrala v velikem finalu Eura 2000, je v čustvenem zapisu na spletni strani The Player's Tribune razkril, s kakšnimi demoni se je boril v otroštvu.

Ni šlo za psihične težave, kot bi nemara kdo pomislil, ampak za fizično lastnost, ki ti je usojena in je ne moreš spreminjati. Za njegovo višino. S 163 centimetri je bil za skavte nogometnih klubov vedno prenizek, ne glede na to, kako kreativen in učinkovit je bil na zelenici.

Že kot otrok je sanjal o tem, da bi igral za Napoli, in željo uresničil leta 2010. Foto: Guliverimage

"V glavi sem imel le eno željo: nogomet"

V svojem zapisu na spletni strani The Player's Tribune se je 30-letnik iz Frattamaggiore na jugu Italije najprej ustavil v predšolskem obdobju.

"Mami mi je pripovedovala, kako me je nekoč prišla iskat v vrtec in so se vsi otroci igrali z lego kockami, le jaz sem bil nekje v kotu igralnice in nekaj čudnega počel z nogami. Sprva ni razumela, zakaj gre, a ko se mi je približala, je videla, da sem brcal žogo, ki sem jo izdelal iz listov papirja. V glavi sem imel le eno željo: nogomet."

Foto: Guliverimage

Vedno ista zgodba: "Všeč nam je, a je premajhen"

Sanjal pa je le o eni stvari. O brcanju žoge in zabijanju golov v dresu Napolija na nogometnem stadionu San Paolo.

"Drugih sanj nisem imel. O ničemer drugem nisem razmišljal kot o nogometu. A izkazalo se je, da me je pri vsem tem ovirala le ena stvar in vsi skavti so me opozorili nanjo. No, v bistvu tega niso povedali meni, ampak mojemu očetu in ta je novico predal meni. In vedno je šlo za isto sodbo: "Všeč nam je, a je premajhen." V Italiji so ljudje zelo iskreni. Vsi so me že vnaprej odpisali zaradi moje višine. In ko so me na račun te pri 14 letih odpisali tudi pri Torinu, nisem več želel igrati nogometa. Družini sem rekel, da to nima več nobenega smisla. Enostavno sem premajhen. Tehnika, moč, hitrost – vse to lahko z delom izboljšaš. Ampak višina? Kaj sploh lahko storiš v zvezi s tem? Vsako jutro sem upal, da sem zrasel preko noči."

Ker se to seveda ni zgodilo, se je odločil, da se od nogometa poslovi. Novico je sporočil očetu, ki je sinovo odločitev sicer sprejel, ga je pa zanimalo, kaj misli početi brez nogometa.

Foto: Guliverimage

Pri 15 letih je končno dobil priložnost

"In res. Sr***, kaj pa bom zdaj počel? In sem vztrajal. Še naprej sem igral za lokalni klub, nato pa so mi pri Napoliju, pri 15 letih, ponudili še eno priložnost. Ne vem, iz kakšnega razloga, ampak tokrat je skavt, ki nas je prišel pogledat, v meni videl nekaj več," je zapisal Insigne.

Sprejeli so ga na nogometno mladinsko akademijo, in Insigne je bil presrečen. Vedno se je javil, da bi bil na tekmah Napolija med dečki, ki pobirajo žoge, da si je le tekmo ljubljencev lahko ogledal od blizu. Ker so doma živeli skromno, ni imel veliko priložnosti, da bi si igro Napolija lahko ogledal s tribun.

"Ne znam opisati občutka na stadionu, te energije, ki jo čutiš kot nekdo iz Neaplja. Tega ne morem opisati z besedami. Mislil sem si, če bi lahko nekoč odigral vsaj eno tekmo na tem stadionu in v dresu Napolija, potem bom umrl srečen," je v ganljivem zapisu še sporočil strelec 19 golov v serie A v tej sezoni, kar ga na lestvici strelcev uvršča na sedmo mesto.

Foto: Guliverimage

Glede na to, da igra za Napoli s premori že od leta 2010 (kot posojen igralec je vmes igral še za Pescaro, Cavese in Foggio), in je tam eden najbolj cenjenih igralcev, ki mu je trener zaupal tudi vlogo kapetana, je očitno izpolnil svoje sanje.

Če danes z azzuri na Wembleyu v finalu evropskega prvenstva premaga Anglijo, bo izpolnil še slednje. Če pa mu nocoj uspe zabiti še tretji ali četrti ali peti gol na tem Euru, bo svoje sanje presegel.

Odločitev o evropskem prvaku bo padla na Webleyu. Finale med Italijo in Anglijo se bo začel ob 21. uri. Foto: Guliverimage

Trenutek resnice: ob 21. uri na Wembleyu

Italijani, ki so se iz skupine A do finala prebili brez izgubljene točke, bodo danes četrtič igrali v finalu evropskega prvenstva.

Varovanci Roberta Mancinija so v skupinskem delu najprej premagali Turčijo (3:0), Švico (3:0) in Wales (1:0), v osmini finala so po podaljšku izločili Avstrijo (2:1). V četrtfinalu so bili boljši še od Belgije (2:1), v polfinalu pa so po streljanju enajstmetrovk izločili Špance. Insigne je zabil dva gola, na uvodni tekmi s Turčijo in v četrtfinalni proti Belgiji.

Finale se bo začel ob 21. uri, glavni sodnik bo Nizozemec Björn Kuipers.

