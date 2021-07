Čeferin odločen: Tega ne bomo več podprli

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), Slovenec Aleksander Čeferin je za britansko medijsko hišo BBC dejal, da dvomi o še eni izvedbi evropskega prvenstva v večjem številu različnih držav, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Čeferin je ob tem dodal, da to ne bi bilo pošteno ne do igralcev ne do navijačev.

"Tega ne bomo več podprli. Menim, da je izziv enostavno prevelik in nepošten do reprezentanc, ki morajo potovati toliko več kot druge," je za BBC dejal Čeferin.

"To ni pošteno niti do navijačev, ki so morali biti en dan v Rimu, naslednji dan pa v Bakuju v Azerbajdžanu po več kot štiriurnem letu. Seveda je bila ideja zanimiva, ampak zelo zahtevna za uresničiti. Menim, da tega ne bomo več prakticirali," je še dodal slovenski funkcionar.

Euro je sicer gostilo 11 mest, sprva bi ga moralo 12, a je vmes posegla pandemija novega koronavirusa, zaradi česar so morali pri Uefi prvenstvo prestaviti za eno leto. Nekatere izbrane vrste so celotni skupinski del odigrale na domačih stadionih, kot denimo obe finalistki Anglija in Italija.

Švica, Turčija in Wales so morale v skupini A potovati med Rimom in Bakujem, medtem ko je odpoved tekem v irskem Dublinu pomenila, da je skupina E tekme igrala v Španiji in Rusiji.

Idejo o vseevropskem prvenstvu je za 60. obletnico eura predstavil nekdanji predsednik Uefe, Francoz Michel Platini.

Naslednje EP bo v Nemčiji leta 2024.

