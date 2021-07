Sweet Caroline nova angleška nogometna himna? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni navijači so na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu znani tudi po prepevanju pesmi Neila Diamonda iz leta 1969 Sweet Caroline, ki vsaj na letošnjem tekmovanju postaja himna otoških privržencev igre z okroglim usnjem.

Kako in zakaj se je to zgodilo, ni jasno. Več kot očitno pa je, da je Sweet Caroline na letošnjem EP bolj popularna od kultne Football's Coming Home. Posebno očitno je bilo to ob zmagi z 2:0 nad Nemčijo v osmini finala EP.

"Zgleda, da smo dobili tekmo z Nemčijo in nato v sodnikovem podaljšku izgubili z Neilom Diamondonm," je pevca Franka Skinnerja povzel BBC.

Za celotno zadevo je izvedel tudi Diamond, ki je angleški vrsti ob tem zaželel veliko sreče v finalu. "Joj, kakšno veselje je bilo slišati vse, ki so na Wembleyju prepevali Sweet Caroline. Upam, da boste to lahko ponovili," je preko videa Angležem sporočil ameriški pevec.

Navijači so pesem na Wembleyju že ponovili v polfinalu EP proti Danski (2:1). Nove pesmi pa sta bila zelo vesela tudi zvezdnika Harry Kane in Gareth Southgate. "Malce Sweet Caroline je enostavno nepremagljivo, ali ne?" je ugotavljal Southgate.

BBC je ob tem ugotovil, da je omenjena pesem prvič za dobro vzdušje med navijači poskrbela leta 2003 na eni od baseballskih tekem v ZDA. Počasi si je utirala pot med navijači in se preselila v ameriški nogomet, nato pa tudi v kriket in ragbi, tudi v Angliji in Avstraliji.