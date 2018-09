Navijač Rijeke tako obožuje Keka, da bi mu nakazal denar #video

Še v začetku tisočletja je bila Rijeka v krepki senci zagrebškega Dinama in splitskega Hajduka, dveh velikanov hrvaškega klubskega nogometa, konec februarja 2013 pa se je razmerje moči na hrvaških zelenicah spremenilo. Takrat je pogodbo z Rijeko sklenil Matjaž Kek in tlakoval pot najlepšemu obdobju v klubski zgodovini, ki se kar ne more končati.

Na vročem stolčku sedi že pet let in pol, kar je za Hrvaško, kjer so trenerji deležni vsakodnevnih stresov in pritiskov javnosti, fenomen, ki ga je težko pojasniti. Mariborčan je prinesel klubu nove smernice, ga večkrat popeljal v Evropo, v nepozabni sezoni 2016/17 pa poskrbel za tisto, o čemer so sanjale generacije navijačev. Osvojil je dvojno hrvaško krono, na Reki se je prvič v zgodovini proslavljal naslov državnega prvaka.

Odmevalo je ''Kek, Viola!"

Matjaž Kek je v soboto doživel ovacije tako navijačev Rijeke kot tudi Maribora. Foto: Planet TV O tem, kako močna je vez, ki je povezala navijače Rijeke in 57-letnega Mariborčana, smo se prepričali na sobotnem spektaklu. Na Kantridi, ki je bila ob tej posebni priložnosti prvič po treh letih prizorišče velikega nogometnega obračuna, je gostoval Maribor. Klub, na katerega je Kek zelo navezan. Z vijolicami je osvajal lovorike in kot Prašnikarjev pomočnik oral ledino v ligi prvakov, imel je tudi manj prijetne trenutke, ko so ga navijači podili iz kluba, a je ostalo veliko obojestransko spoštovanje.

''Kek, Viola,'' je v soboto na Kantridi odmevalo s tribune, namenjene navijačem Maribora. ''Mariboru želim, da bi ponovno zavladal Sloveniji. Tudi meni ni bilo lahko, ko je Olimpija v zadnji sezoni osvojila vse, kar je osvojila. Pa ne da bi bil nevoščljiv, čestitke tudi v Ljubljano. Kakorkoli, rojen sem v Krekovi (del mladosti je preživel v Krekovi ulici, v neposredni bližini Ljudskega vrta, op. p.). Ne morem se sprenevedati. Sem Mariborčan, zato želim klubu najboljše,'' je opisal svojo ljubezen, ki jo deli do mariborskega kluba. Vijolicam je z Rijeko prizadejal visok poraz (4:0), a vseeno meni, da rezultat na prijateljski tekmi, na kateri sta obe zasedbi nastopili brez kopice prvokategornikov, ne more prikazati pravega razmerja moči.

Prispevek Roka Kovačiča (Planet TV) o Matjažu Keku:

''Maribor je ime v tej regiji, vedno pa je dobro, če odigraš tekme v pravem nogometnem ozračju. Vem, kako je igrati v Ljudskem vrtu, ko je poln. Maribor je vedno dobrodošel nasprotnik,'' je pohvalil nogometni ponos mesta ob Dravi, ki si je z uspešnimi rezultati v Evropi, organizacijo in sistemom ustvaril prepoznavno ime na nogometnem zemljevidu.

Občinstvo čestitalo Keku za rojstni dan

Navijači Rijeke so zapeli Slovencu rojstnodnevno voščilo. Foto: Planet TV Dodal je še, da bi bil najsrečnejši človek na svetu, če bi se sodelovanje med Mariborom in Rijeko še okrepilo. Da bi postalo še tesnejše. O tem, kako ga obožujejo navijači na Reki, pričajo besede navijačev, ki so kar tekmovali v tem, kdo mu bo namenil lepši kompliment.

''Zmagovalec'' večera je postal navijač Rijeke, ki je v družbi hčerke v mikrofon Planet TV povedal: ''Matjaž Kek je junak, ni drugih besed. Lahko mu dam le roko in ga vprašam, če mu lahko dam še del svojega kredita. Kaj naj vam rečem, Matjaž Kek je junak!,'' je v nekaj stavkih predstavil kraljevski status nekdanjega slovenskega selektorja na Reki. Prinesel je najlepše, zlato obdobje v klubski zgodovini. Nekajkrat je že doživel krizo slabših rezultatov, a je predsednik Damir Mišković še vedno stopil na njegovo stran in ga podprl. Na veliko srečo navijačev, ki bi želeli Keka na trenerskem položaju spremljati še dolgo časa in se z njim lotevali novih podvigov.

Prispevek Roka Kovačiča (Planet TV) o vzdušju na tekmi na Reki:

Rijeka se je znesla nad Mariborom (4:0) le dan pred 57. rojstnim dnevom Keka. Občinstvo mu je v vsesplošni evforiji, ki je v soboto stanovala na Kantridi, družno zapela Vse najboljše, najbolj priljubljeni Slovenec na Hrvaškem pa je moral uslišati željo navijaške skupine Armade in se po tekmi zglasiti še pri njih. Ob bučnih ovacijah.''

Ostaja brez najboljših igralcev, a je še vselej pri vrhu

Mariborčan vodi Rijeko od konca februarja 2013. Tako dolgo ni zapored na trenerskem stolčku v hrvaškem prvenstvu vztrajal še nihče. Foto: Reuters Nove zmage bo vendarle iskal na Rujevici. Kantrida, kultni štadion med skalovjem in morjem ima posebno dušo. Izžareva nalezljivo pozitivno energijo, a ne ustreza več ugodju, ki ga zahteva moderen nogomet. Tudi klubska uprava se je preselila na Rujevico, nov pripravljalni center s štadionom, ki sprejme dobrih osem tisoč gledalcev. Čeprav se je napovedovalo, da bo Kantrida kmalu zažarela v novi luči in bo prenovljena v prelep objekt z okrog 20 tisoč sedeži, so načrti za zdaj padli v vodo. Za projekt, vreden desetine milijonov evrov, je preprosto zmanjkalo denarja. To je priznal tudi predsednik Mišković, velik zagovornik želje, da bi Kek vodil Rijeko še dolgo časa.

Ker pa črpa Rijeka največji delež proračuna iz prodaje igralcev, je Mariborčan obsojen na opravljanje nehvaležnega posla, osvajanja najvišjih mest z zasedbo, ki vsako leto izgubi nekaj najboljših posameznikov. Nekdanji trener Maribora je za zdaj temu kos. Čudežno znova in znova sestavi ekipo, ki je zmožna vrhunskih rezultatov. V nedeljo ga s še vedno neporaženo Rijeko, ki je v prvenstvu na tretjem mestu, na Rujevici čaka pomemben dvoboj z drugouvrščenim Osijekom. To bo derbi kroga. Kek želi dobro energijo s prijateljske tekme proti Mariboru prenesti še na obračun s Slavonci.

Kako je zadovoljen z vstopom v sezono? Rijeko je poleti zapustil tudi kapetan Filip Bradarić (desno), ki je letos v Rusiji pomagal Hrvaški do drugega mesta na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters ''Naredili smo dobre priprave, a je na Reki vedno tako, ta takrat, ko se začne prestopni rok, visi v zraku vprašanje, kdo bo ostal, kdo pa šel. S seboj nosijo velika pričakovanja, a tudi velika razočaranja. V tej zasedbi, brez Filipa Bradarića in Marina Leovca, ki sta odšla v začetku sezone, pa tudi brez Matica Črnica, bi v Evropi morali premagati Norvežane (Rijeka je izpadla v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti Sarpsborgu, remizirala je na Norveškem z 1:1, doma pa izgubila z 0:1), ki pa so na koncu koncev dokazali, kako se lahko pride daleč v Evropi. Premagali so St. Gallen, Maccabi iz Tel Aviva, pa tudi nas, ter zasluženo prišli v evropsko ligo. V prvenstvo smo dobro krenili, morda smo naredili le kiks proti Istri (3:3 na Rujevici), a se dogajajo tudi take tekme. Na zadnji tekmi, ko smo z 1:1 remizirali pri Dinamu, je bilo že bolje. Dinamo je s svojo kakovostjo malce pred nami, mi pa moramo razmišljati o dvigu v kakovosti igre. Tu smo padli po dobro odelanih pripravah,'' je dejal 57-letni Mariborčan.