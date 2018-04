Messi v eni minuti zasluži 25 tisoč evrov!

Argentinski zvezdnik Lionel Messi je 126 milijonov evrov dobil s plačo pri Barceloni, raznimi bonusi in zaslužki od reklam. Njegov največji tekmec, Portugalec Cristiano Ronaldo, član madridskega Reala, je zaslužil 94 milijonov evrov. Na podlagi teh številk Messi za vsako minuto na igrišču dobi 25 tisoč evrov.

V prejšnji sezoni je največ zaslužil Ronaldo, in sicer 87,5 milijona, Messi pa 76,5 milijona. Na tretjem mestu med zaslužkarji je Neymar, nogometaš PSG, ki je prejel 81,5 milijona evrov.

Neymar sredi maja že v Parizu

Neymar bo nared na SP 2018 v Rusiji. Foto: Reuters Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar, član francoskega prvoligaša PSG, ki trenutno okreva po poškodbi zlomljenega in operiranega stopala, naj bi se v francosko prestolnico Pariz vrnil najpozneje sredi maja, so poročali francoski mediji. To je mesec dni pred začetkom svetovnega prvenstva, ki ga bo letos gostila Rusija.

Neymar se je poškodoval 25. februarja. Trenutno je v domovini, kjer okreva, v Pariz pa se bo po poročanju francoskega športnega časnika L'Equipe vrnil najpozneje sredi maja. V francoski prestolnici bo opravil sklepni del rehabilitacije.

S tem so se spet pojavila ugibanja, ali bo Neymar nared za svetovno prvenstvo v Rusiji. Prejšnji teden je 26-letnik sam sporočil, da ga 17. maja čakajo zdravniški pregledi, po katerih bo znano, kdaj bo lahko spet zaigral. "Vrnil se bom še boljši," je dejal na enem od javnih dogodkov v Sao Paulu.