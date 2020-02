Nadaljevanje največje nogometne dinastije

V nedeljo je v majici Milana debitiral Daniel Maldini in tako nadaljeval zgodbo verjetno najbolj znane nogometne dinastije na svetu. Za sedemkratne evropske prvake je zaigral 35 let po tem, ko je v njihovi majici debitiral legendarni Paolo Maldini, njegov oče, in 66 let po tem, ko je kot prvemu to uspelo njegovemu dedku Cesareju Maldiniju. Oba spadata med najpomembnejše akterje v zgodovini kluba.

Milan je v nedeljo na San Siru v 22. prvenstvenem krogu gostil skromno Hellas Verono. Ob rezultatu 1:1, ki je svetil z glavnega semaforja na kultnem milanskem štadionu, so imeli Milanovi navijači nove razloge za nezadovoljstvo. To je bil le še en v nizu opomnikov, v kakšni krizi so.

Ko je v 93. minuti na elektronski tabli četrtega sodnika, ki je stal ob zelenici, v zeleni barvi zasvetila številka 98, so se lahko še spomnili na čase, ko je bilo povsem drugače. Čase, ko je bil njihov klub strah in trepet nogometnega sveta. Na obdobje, ko sta zanj igrala Paolo Maldini, za mnoge najboljši branilec vseh časov, in njegov predhodnik v obrambi rdeče-črnih, njegov oče Cesare Maldini.

Oče in sin. Kapetana, ki sta bila z Milanom šestkrat evropska prvaka.

Prvi je za Milan igral kar četrt stoletja in zadnjo tekmo v njegovem dresu odigral 31. maja leta 2009. Takrat je v pokoj odšel kot rekorder po številu nastopov v majici drugega najbolj trofejnega evropskega kluba, sedemkratnega evropskega prvaka Milana.

Pri petih od teh naslovov, dodal pa je še sedem lovorik za italijanskega prvaka, je sodeloval tudi sam. Zbral je kar 902 tekem, od tega 647 v italijanski ligi, kar je rekord (naslednjič, ko bo nastopil, mu ga bo iz rok vzel zdajšnji vratar Juventusa Gianluigi Buffon).

Cesare Maldini je leta 1963 Milanu pomagal do prvega naslova evropskega prvaka, Paolo Maldini pa do tretjega (1989), četrtega (1990), petega (1994), šestega (2003) in tudi zadnjega, sedmega (2007). Foto: Getty Images

Drugi je bil branilec Milana (in tudi njegov kapetan) med letoma 1954 in 1966, v tem času pa v njegovem dresu zbral 412 tekem, kar ga uvršča na deseto mesto večne lestvice števila nastopov Milana, pri katerem je pečat v dveh obdobjih pustil tudi kot trener.

Štirikrat je bil kot igralec italijanski prvak, prav on pa je bil tisti, ki je kot prvi kapetan v zgodovini Milana dvignil velik pokal za naslov evropskega prvaka, ko so rdeče črni leta 1963 za svoj prvi v nizu sedmih evropskih naslovov na londonskem Wembleyju premagali Eusebijevo Benfico.

Večna lestvica Milana po številu nastopov:

902 – Paolo Maldini (1984-2009)

719 – Franco Baresi (1977-1997)

663 – Alesandro Costacurta (1986, 1987-2007)

658 – Gianni Rivera (1960-1979)

583 – Mauro Tassotti (1980-1997)

489 – Massimo Ambrosini (1995-1997, 19982013)

468 – Gennaro Gattuso (1999-2012)

432 – Clarence Seedord (2002-2012)

418 – Angelo Anquilletti (1966—1977)

412 – Cesare Maldini (1954-1966)

...

1 - Daniel Maldini (2020-?)

Oče na tribunah, dedek nad oblaki

Predstavnik tretjega rodu družine Maldini si je izbral številko 98. Foto: Getty Images Cesare, ki ga lahko Slovenci pomnimo tudi kot selektorja nasprotnika Slovenije s svetovnega prvenstva 2002, Paragvaja, nadaljevanja zgodbe, ki jo je sam začel daljnega leta 1954, žal ni dočakal. Leta 2016 nas je namreč zapustil.

Paolo, danes tehnični direktor Milana, ga je s tribun San Sira videl na lastne oči in bil ob njem zagotovo zelo ponosen. Za številko 98 se je namreč skrival njegov 18-letni sin Daniel Maldini, ki je po nekaj pripravljalnih tekmah, ki jih je odigral pred začetkom sezone, le dočakal debi v članski ekipi Milana.

"Sanjal sem o tem trenutku. Škoda je le za rezultat. Verona je dobra ekipa. Zaslužili bi si zmago, a smo se morali zadovoljiti s točko. Upam, da na naslednji tekmi zmagamo," je po debiju povedal obetavni ofenzivni vezist.

Z besedami, ki jih je izrekel po prvih štirih minutah v članski ekipi Milana, je pokazal, da je nogometni besednjak in pogosto dolgočasne floskule, ki ga ta prinaša, osvojil zelo hitro. Zdaj je pred mladim Danielom precej težja, skorajda nemogoča naloga. Pokazati vsaj delček tistega, kar sta v majici enega najbolj slovitih klubov vseh časov pokazala njegov oče in dedek.

Za mladeniča, ki je bil v tej sezoni dvakrat že na klopi Milana, bi bilo kaj takega težko že sicer, saj njegov oče in dedek spadata med najpomembnejše akterje v zgodovini enega najboljših nogometnih klubov vseh časov. Glede na to, v kakšnem stanju je Milan v zadnjih časih, pa se zdi to misija nemogoče.

Višje od petega mesta v prvenstvu Milan namreč ni bil že šest sezon. V ligi prvakov ga pogrešamo šesto sezono v nizu in nič ne kaže, da ga bomo tam videli v naslednji sezoni. Trenutno je namreč šele na osmem mestu prvenstvene lestvice.

Družina Maldini, katere glavni predstavnik je danes 51-letni Paolo, ki je (bil) zelo priljubljen tudi pri ženskem spolu, predstavlja verjetno največjo nogometno dinastijo vseh časov. Foto: Getty Images

Glavno mu je že uspelo

No, ampak glavno je temu zapriseženemu navijaču Milana (če komu, potem lahko verjamemo njemu), že uspelo. Nadaljeval je s poslanstvom najbolj znane nogometne družinske dinastije.

V nogometu, res je, poznamo še kar nekaj dinastij (ena je tudi slovenska, ki jo v imenu družine Elsner zdaj nadaljuje Luka Elsner), a se nobena – ne po dosežkih in ne po tem, kje in na kak način je do njih prišla – ne more primerjati s tisto, ki jo že sedmo desetletje pišejo Maldinijevi …

Pred Danielejem je poizkušal že njegov starejši brat