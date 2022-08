Nacho Monreal zaradi poškodbe v pokoj

Nekdanji nogometni branilec angleškega prvoligaša Arsenala in španske reprezentance Nacho Monreal se je pri 36 letih odločil za konec kariere. Razlog za to je poškodba kolena.

"Šestintrideset let igranja nogometa, 16 kot profesionalec. To je stiskalo moje telo in ga pripeljalo do mej, ki si jih nisem nikoli predstavljal," je branilec zapisal na Instagramu.

"Moje koleno mi pošilja sporočilo jasno in glasno, da ne morem nadaljevati. Sem bil jezen? Ne. Poslušal sem ga in sprejel situacijo in se mu zahvalil za vse," pravi 36-letnik, ki je za špansko izbrano vrsto zbral 22 nastopov.

"Ta faza je končana. Začne se druga. Vesel sem in počutim se dobro," je dodal Monreal in se zahvalil vsem svojim preteklim klubom.

Kariero je začel v Španiji pri Osasuni in jo nadaljeval pri Malagi, preden je šest let preživel pri angleškem Arsenalu, kjer je osvojil tri naslove pokala FA.

Leta 2019 se je vrnil v domovino k Real Sociedadu in naslednje leto osvojil še španski pokal.

