Uradno: Matko se vrača na slovenske zelenice

Pri NK Celje so uradno potrdili, da so se s švedskim Hammarbyjem dogovorili za prestop Aljoše Matka. Donedavni mladi slovenski reprezentant je s klubom sklenil pogodbo do 30. junija 2024.

Aljoša Matko je nogometno pot pričel v Beli krajini, nato pa se prek Krke preselil v mlajše selekcije mariborskega prvoligaša. V sezoni 2017/18 je bil z 21 zadetki na 25 srečanjih najboljši strelec 1. SML, sezono kasneje pa svoj strelski izkupiček še izboljšal. Mrežo nasprotnikov je na 24 tekmah zatresel 31-krat in se še drugo sezono zaporedoma veselil naziva kralja strelcev. Skupno je Matko v selekcijah od U15 do U19 v tekmovanjih pod okriljem NZS zabil 100 zadetkov na 155 odigranih obračunih.

Prve minute v članski konkurenci je krilni napadalec začel nabirati v ljubljanskem Bravu. V slovenski prestolnici se je odlično znašel in bil v celjski šampionski sezoni 2019/20 s 15 zadetki četrti najboljši strelec slovenskega državnega prvenstva. Po vrnitvi v Ljudski vrt je na 29 tekmah v polno meril sedemkrat in si prislužil prestop v tujino. Po medsebojnem obračunu v kvalifikacijah za UEFA Conference League je oblekel majico Hammarbyja. Za švedske prvake iz sezone 2001 je v prvi polovici lanske sezone zaigral na 13 srečanjih in dosegel dva zadetka, v drugi polovici pa igral za Olimpijo (15 tekem, 1 zadetek).

22-letnik, ki je dres z državnim grbom v mlajših selekcijah oblekel na kar 61 tekmah, bil pa je tudi član reprezentance do 21 let, ki je bila lani del v Sloveniji organiziranega EP, bo trenerju Romanu Pilipchuku na voljo za nedeljski obračun v Ljudskem vrtu.

Lo Celso še naprej v dresu Villarreala

Argentinski nogometni reprezentant Giovani Lo Celso bo tudi to sezono igral za španski Villarreal, potem ko je klub dosegel dogovor s Tottenhamom o novi posoji.

Kot so sporočili iz Villarreala, je 26-letni Giovani Lo Celso uspešno prestal zdravniški pregled in se danes priključil soigralcem. Lo Celso je v prejšnji sezoni kot posojen igralec pri Villarrealu zbral 21 nastopov, dosegel en gol in eno asistenco.

V karieri je Argentinec igral še za Betis, PSG in argentinski Rosario. Villarreal je lansko sezono prišel do polfinala lige prvakov, kjer ga je izločil Liverpool, v španskem prvenstvu pa je končal šele na sedmem mestu, tako da ima pravico nastopiti v konferenčni ligi, poroča STA.