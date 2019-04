Na skupščini NZS potrdili omejitve mandatov

Na skupščini Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju so pričakovano potrdili predloge izvršnega odbora o omejitvah mandatov vseh voljenih funkcij in s tem sledili usmeritvam Evropske nogometne zveze (Uefa).

S sklepom skupščine je zgornja meja posameznika ob izvolitvi na mesto predsednika, podpredsednika ali člani izvršnega odbora NZS 70 let, število mandatov za omenjene funkcije pa omejeno na največ tri mandate, ne glede na to, ali so zaporedni ali ne. Enake omejitve veljajo tudi za vse člane svetovalnih komisij NZS.

Sklep skupščine stopi v veljavo z novim mandatnim obdobjem organov in komisij, medtem ko imajo člani NZS rok za uskladitev svojih statutov s statutom NZS do 29. februarja 2020. Slednje je pomembno predvsem zato, ker so predsedniki članov NZS člani izvršnega odbora NZS po položaju, pravijo pri NZS.

Sicer pa so med drugim predstavili poročila o delu in finančnem načrtu. Tako so v poslovnem letu 2018 prihodki zveze znašali 15,5 milijona evrov, pri čemer je 27,4 odstotka prispevala Evropska nogometna zveza (Uefa), na drugem mestu so z 21,4 odstotka medijske in televizijske pravice, sledijo sponzorske pogodbe s 17 odstotki in prihodki iz naložb z 12 odstotki. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je prispevala sedem odstotkov. Prihodki NZS so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 11 odstotkov, v veliki meri zaradi organizacije evropskega prvenstva v futsalu 2018.

Mijatović zadovoljen, prihodki se višajo

"Zadovoljni smo, da zveza s svojo finančno stabilnostjo še odločneje prispeva k sofinanciranju in razvoju nogometne infrastrukture, izvaja številne dejavnosti po razvejanih področjih delovanja in podpira vse ravni slovenskega nogometa. Ob vsem tem pa nikoli ne pozabljamo na odgovornost družbi oziroma pomoči potrebnim," je v svojem nagovoru povedal predsednik NZS Radenko Mijatović. Največ rezerv na prihodkovnem delu NZS vidi v virih javnega financiranja, ki trenutno predstavljajo le 4,4 odstotka prihodkov.

Odhodki pa so znašali 15,1 milijona evrov, pri čemer je 33,5 odstotka šlo za reprezentance (pod okriljem NZS trenutno deluje 17 reprezentančnih selekcij, od najbolj izpostavljene moške reprezentance A do reprezentance U15, ženskih in futsal selekcij), 19,6 za klubska tekmovanja, po 12 odstotkov za strokovno službo NZS in naložbe ter financiranje, devet odstotkov pa je bilo namenjenih projektu evropskega prvenstva v futsalu 2018.

Trend poslovanja NZS kaže, da se tako prihodki kot odhodki višajo od leta 2013 dalje, takrat so znašali približno 9,5 milijona evrov, v letu 2018 pa omenjenih 15,5 oziroma 15,1 milijona evrov. Za članice NZS, torej MNZ, ZNSS in ZNTS, za nogometno infrastrukturo in klube je NZS namenila dobra dva milijona evrov, leto pred tem pa 1,7 milijona. Za 2019 je načrtovanih skoraj 2,5 milijona.

V letu 2019 načrtovanih več kot 15 milijonov evrov prihodka

V letu 2019 je načrtovanih 15,088 milijona evrov prihodkov, pri čemer prednjačijo TV in medijske pravice s 23,3 odstotka, Uefa z 21,2 in sponzorske pravice z 19,2 odstotka. Fifin delež pa naj bi znašal 10,4 odstotka. Načrtovani odhodki so v višini 15,04 milijona evrov, največji delež, 40,7 odstotka, bo šel za reprezentance, 21,4 pa za klubska tekmovanja.

Poleg vseh obstoječih programov sofinanciranja deležnikov je NZS v letu 2018 skozi program Fifa Forward pridobila sredstva za sofinanciranje članic NZS v višini skoraj 300.000 ameriških dolarjev, sofinanciranje stroškov uradnih oseb v mladinskih, ženskih in futsal mladinskih tekmovanjih v sezoni 2018/19 v višini 250.000 evrov in sofinanciranje za vključevanje mladih (U21) igralcev v 1. in 2. SNL v tekmovalnem letu 2018/2019 v višini 263.350 ameriških dolarjev.

V letnem poročilu so se spomnili tudi dosežkov reprezentanc, razkrili pa so, da ima Slovenija skupno 49.091 registriranih igralcev in igralk.

Na skupščini so tudi podelili priznanja zaslužnim delavcem. Plakete NZS so dobili Drago Kamperšek, Damir Metljak, Bojan Kariž, Anton Törnar, Radivoje Mitić, Silvester Železen, Zvonko Bezjak, Franc Horvat Meštrovič, Janez Zupančič in NK Britof od 50-letnici delovanja.

