Na Hrvaškem se že igra, Rožman navdušil navijače Rijeke

Tako so navijači Rijeke proslavljali zgodovinski naslov hrvaškega prvaka, ki ga je Rijeka pod vodstvom Matjaža Keka osvojila 21. maja 2017. Takrat so bile lahko tribune še polne ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski nogometni trener Simon Rožman je po več kot dveh mesecih vodil Rijeko in pred praznimi tribunami stadiona Rujevica popeljal varovance do prepričljive zmage nad Interjem iz Zaprešića (4:1). V nedeljo bo odigral še eno pripravljalno tekmo, konec meseca pa sledi veliki vrhunec, polfinalna pokalna tekma z Osijekom (31. maj).

Hrvaški prvoligaški klubi že igrajo pripravljalne tekme. Varaždin je tako v torek premagal zagrebško Lokomotivo (4:3), Rijeka pa je napolnila mrežo Interju iz Zaprešića (4:1). Izbranci Simona Rožmana so se s klubom, ki se zaradi finančnih težav in zadnjega mesta na lestvici nahaja v nehvaležnem položaju, v prvenstvu nazadnje pomerili 3. marca. Tudi takrat so ga na Rujevici premagali s 4:1, podobno je bilo tudi v torek, le da je tokrat srečanje potekalo pred praznimi tribunami. To je bila prva tekma, ki jo je Rijeka odigrala po dolgem prisilnem premoru zaradi epidemije koronavirusa.

Rožman: Ne moreš zgolj tleskniti s prsti

Simon Rožman ima priložnost, da v prvi sezoni kot trener Rijeke osvoji lovoriko. Foto: Hina/STA Rožmanova četa se pripravlja na napet zaključek sezone, v katerem branijo drugo mesto na prvoligaški lestvici (ta vodi v kvalifikacije za ligo prvakov), hkrati pa želijo ubraniti pokalno lovoriko, ki jo je Rijeka v prejšnji sezoni osvojila pod vodstvom Igorja Bišćana.

''Zelo je pomembno, da se vrnemo na igrišče in dobimo občutek, saj smo do zdaj trenirali le v manjših skupinah. Pripravljalne tekme so pomembne, saj ne moreš zgolj tleskniti s prsti in vrniti avtomatizme. Tekme bodo pokazale našo trenutno pripravljenost,'' je pred srečanjem poudaril 37-letni slovenski strateg, ki v srcih navijačev Rijeke vliva vedno večje zaupanje. Po visoki zmagi nad Interjem, na tej tekmi je Rožman poslal v ogenj kar 23 igralcev, jih je še bolj navdušil, saj so Rečani na dobri poti, da uresničijo zadane cilje.

Matija Rom je v preteklosti branil barve Domžal, kjer je sodeloval tudi s Simonom Rožmanom. Foto: Vid Ponikvar

Pri gostih, ki so pred kratkim dobili novega trenerja, to je nekdanji vratar jugoslovanske nogometne reprezentance Tomislav Ivković, je v drugem polčasu zaigral Matija Rom. Nekdanji nogometaš Domžal je moral čestitati za zmago nekdanjemu trenerju, s katerim je sodeloval v mestu ob Kamniški Bistrici, vratar Žiga Frelih, drugi slovenski legionar na začasnem delu v Zaprešiću, pa na Reki ni zaigral.