Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški nogometaši so začeli trenirati

Nogometaši Rijeke so po posebnem režimu začeli s treningi na stadionu. Na Rujevici se jim je pridružil tudi slovenski trener, ki se je vrnil iz Slovenije, a ga še nekaj časa ne bo z igralci na igrišču. Znašel se je tako, da bo karanteno dva tedna preživel kar na stadionu.

Simon Rožman, ki je septembra lani postal trener Rijeke, je poskrbel za zanimivo potezo, ki je na Hrvaškem vzbudila nekaj pozornosti. Nekdanji trener Domžal in Celja se je skupaj s pomočnikom Alešem Kačičnikom na Hrvaško vrnil v začetku tega tedna, a je moral zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa v karanteno, tako, da ga ob igrišču z nogometaši ne bo še nekaj časa.

Kot poročajo Sportske novosti, bo mladi slovenski trener, za katerega velja, da je na stadionu že tako ali tako praktično od jutra do večera, zdaj tam v družbi svojega kolega tudi ponoči. V klubu so jima namreč kar v prostorih stadiona Rujevica uredili dve sobi, v katerih bosta lahko preživljala čas karantene in spremljala, kako bodo nogometaši trenirali.

Medtem ko nogometaši slovenskih prvoligašev še vedno trenirajo doma in individualno, so se hrvaški v petek vrnili na igrišča, a trenirajo pod posebnimi pogoji. V manjših skupinah in v različnih terminih. Na prvem treningu jih je bilo 15.

Hrvaško prvenstvo je bilo prekinjeno po 26 krogih. Rijeka je na drugem mestu z 18 točkami za vodilnim Dinamom iz Zagreba, ki brani naslov. Zagrebška Lokomotiva ima na tretjem mestu točko, splitski Hajduk pa na četrtem mestu dve točki manj.