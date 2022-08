Na debiju zabil dvakrat, nato pa preklinjal med intervjujem #video

Manchester City je v poletnem prestopnem roku nedvomno poskrbel za pravo senzacijo. Že dolgo je bilo jasno, da bo norveški čudežni deček Erling Haaland zapustil Dortmund, in v svoje vrste ga je pripeljal prav Manchester City s Pepom Guardiolo na čelu, ki v zadnjih letih neuspešno poskuša zasesti evropski prestol. V nedeljo je svoj krst v angleški premier ligi za meščane dočakal Haaland, in kot se za napadalca spodobi, je prvenstvo začel z zadetkom. In nato še enim.

Navijači Manchester Cityja so bili sprva nekoliko nezadovoljni ob predstavah, ki jih je na pripravljalnih tekmah kazal njihov prvi zvezdnik, a so si po včerajšnji prvi tekmi v angleški ligi zagotovo oddahnili, saj so meščani prav na krilih mladega Norvežana iz Londona odnesli prve tri točke. Prvič je goste popeljal v vodstvo v prvem polčasu, ko je bil uspešen z bele točke, ki si jo je priigral sam in tako dosegel svoj prvenec v angleški premier ligi.

Erling Haaland je s svojim debijem poleg navijačev navdušil tudi soigralce, ki so bili po tekmi polni pohval na njegov račun, pohvalila sta ga celo Kevin De Bruyne, ki je Haalandu asistiral pri drugem zadetku, in Ruben Dias.

First 3 points of the season and first clean sheet ! 👊🏼🔵🔵 pic.twitter.com/tkqCc87MFq — Rúben Dias (@rubendias) August 7, 2022

Nov dom, stare navade

Čeprav se je Haaland iz nemškega preselil v angleško prvenstvo, nekatere stvari ostajajo nespremenjene. Haaland je zadetek proslavil, kot smo ga bili že vajeni na zelenicah bundeslige, z enim od položajev pri jogi, in sicer s položajem lotusa. Kot pravega Norvežana ga joga preprosto umiri in sprosti, zato ne vidi nič spornega v tem, da svoje zadetke proslavlja na ta način. Očitno bo tako ostalo tudi v novi ligi, čeprav so se igralci PSG v minuli sezoni že pošalili na njegov račun.

Haaland je, kot ima že v navadi, zadetek proslavil s položajem lotusa. Foto: Reuters

Ena izmed starih navad, ki očitno v Angliji ne bo dopuščena, pa je nedvomno preklinjanje med intervjujem. Haaland se je očitno po tekmi že tako sprostil, da je na novinarjeva vprašanja o tekmi odgovoril brez dlake na jeziku in po tekmi poskrbel za še eno veliko senzacijo.

“It’s a bit shit.”



“Shit, sorry.”



Petition to make Erling Haaland do post match interviews every week pic.twitter.com/yCyrstlHUQ — FootballJOE (@FootballJOE) August 7, 2022

Haaland je takole nasmejal navijače, ki so se po tekmi začeli šaliti, da bi moral vedno po tekmah odgovarjati na novinarska vprašanja.