Mourinha ne zanima najbolj vroča klop v nogometu

Jose Mourinho ni le eden najbolj karizmatičnih trenerjev v nogometu, ampak tudi eden najbolj uspešnih. Zbirki pokalov je v nedavno končani klubski sezoni dodal konferenčno ligo z Romo. To je za rimski klub sploh prva evropska lovorika. S Portom je bil pred leti prvak Portugalske in Evrope, pa s Chelseajem denimo trikrat angleški prvak, z Manchestrom Unitedom zmagovalec evropske lige, z Interjem je osvojil tako serie A kot ligo prvakov, pred desetletjem je do španskega naslova popeljal Real Madrid.

Roma je v pravkar končani sezoni osvojila konferenčno ligo. Foto: Reuters Vodil je že nekaj največjih evropskih klubov in delal v najmočnejših ligah. Od največjih mu manjkata samo še Nemčija in Francija. In pred dnevi so vzplamtele govorice, da se utegne iz Italije preseliti v Francijo. PSG je serijski zmagovalec ligue 1, lovorika lige prvakov pa se mu še naprej izmika.

Pa bi bil 59-letni portugalski strateg sploh pripravljen ugrizniti v to kislo jabolko? Kot zdaj poroča dobro obveščeni novinar Fabrizio Romano, je odgovor ne. "Čeprav ga povezujejo s PSG, si sam želi nadaljevati s projektom v AS Romi. Osredotočen je na Romo," je zapisal italijanski novinar. Vodstvo rimskega kluba naj bi poleti ustreglo tudi njegovim željam po okrepitvah.

PSG je zadnjo sezono vodil Mauricio Pochettino. Osvojili so francoski naslov, v ligi prvakov pa so izpadli že v osmini finala.